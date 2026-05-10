Horor u porodičnoj kući: Čuveni zmijolovac iz ormana izvukao zmiju

10.05.2026 14:10

У Доњим Власима код Ниша чувени змијоловац Владица Станковић овога пута није наишао на змију у дворишту, некој шупи или на тавану, већ у самој породичној кући што је изазвало страх међу укућанима, те су одмах позвали стручњака.
U Donjim Vlasima kod Niša čuveni zmijolovac Vladica Stanković ovoga puta nije naišao na zmiju u dvorištu, nekoj šupi ili na tavanu, već u samoj porodičnoj kući što je izazvalo strah među ukućanima, te su odmah pozvali stručnjaka.

Zmijolovac Vladica Stanković juče je intervenisao je u samoj kući nadomak Niša i iz ormara izvukao zmiju iz roda smukova. U pitanju je Eskulapov smuk, srećom neotrovna zmija.

Kako ističe, očigledno se zavukao u kući u potrazi za glodarima, što dalje govori da je, kako bi se stalo na put zmijama, pogotovo u domaćinstvima, potrebno više pažnje obratiti na glodare (pacove i miševe) koji tuda obitavaju, prenosi Blic.

Inače, Eskulapov smuk je zaštićena vrsta i pari se u maju i junu.

U pitanju je zmija koju su i stari Grci poštovali zbog svog značaja u lancu ishrane, na čijem jelovniku su glodari čime reguliše njihovu brojnost i smanjuje širenje zaraznih bolesti, zbog čega je jedan od simbola medicine.

