Horor u porodičnoj kući: Čuveni zmijolovac iz ormana izvukao zmiju

U Donjim Vlasima kod Niša čuveni zmijolovac Vladica Stanković ovoga puta nije naišao na zmiju u dvorištu, nekoj šupi ili na tavanu, već u samoj porodičnoj kući što je izazvalo strah među ukućanima, te su odmah pozvali stručnjaka.

Zmijolovac Vladica Stanković juče je intervenisao je u samoj kući nadomak Niša i iz ormara izvukao zmiju iz roda smukova. U pitanju je Eskulapov smuk, srećom neotrovna zmija.

Kako ističe, očigledno se zavukao u kući u potrazi za glodarima, što dalje govori da je, kako bi se stalo na put zmijama, pogotovo u domaćinstvima, potrebno više pažnje obratiti na glodare (pacove i miševe) koji tuda obitavaju, prenosi Blic.

Inače, Eskulapov smuk je zaštićena vrsta i pari se u maju i junu.

U pitanju je zmija koju su i stari Grci poštovali zbog svog značaja u lancu ishrane, na čijem jelovniku su glodari čime reguliše njihovu brojnost i smanjuje širenje zaraznih bolesti, zbog čega je jedan od simbola medicine.