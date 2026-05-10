Obijena kuća Ratomira Trajkovića

U selu Ugljare u Kosovu Polju obijena je i opljačkana kuća Srbina Ratomira Trajkovića, iz koje su odnesene vrijedne stvari, a pokućstvo je ispremetano, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

Trajković, koji se bavi stočarstvom i vrijedno zarađuje svoj novac, zatekao je u kući razbacane i polomljene stvari nakon što se sinoć vratio sa svadbe, prenosi Srna.

Iz Kancelarije su istakli da je ovo još jedan primjer teških uslova u kojima živi srpski narod na Kosovu.

Ovo je druga srpska kuća koja je obijena i opljačkana u Kosovu Polju za svega nekoliko dana, jer se prethodno na meti lopova našla i kuća Jordana i Slobodanke Ristić u samom gradu.

Oba incidenta su prijavljena takozvanoj kosovskoj policiji, ali počinioci nisu pronađeni, kao ni u brojnim drugim slučajevima u kojima su meta Srbi i njihova imovina, dodali su iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

Naglašeno je da je srpski narod u južnoj srpskoj pokrajini često na meti bezbjednosnih incidenata, da se napadi na njih ne rasvjetljavaju, niti dobijaju adekvatan epilog.