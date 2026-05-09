Tragedija u Zrenjaninu: Radnik poginuo na gradilištu

Autor:ATV
Komentari:0
Radnik N. R. (51) iz Žablja, poginuo je danas poslijepodne nakon pada sa skele na gradilištu stambene zgrade u Ulici Milana Stanivukovića u Zrenjaninu, prenosi 192rs.
Nesrećni muškarac pao je sa petog sprata.
Policija je obavila uviđaj.
Detalji tragedije biće poznati nakon istrage, prenosi 192rs.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
1 h0
Republika Srpska
1 h2
Kultura
2 h0
Republika Srpska
2 h10
Najnovije
Trenutno na programu