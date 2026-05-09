Tragedija u Zrenjaninu: Radnik poginuo na gradilištu

Radnik N. R. (51) iz Žablja, poginuo je danas poslijepodne nakon pada sa skele na gradilištu stambene zgrade u Ulici Milana Stanivukovića u Zrenjaninu, prenosi 192rs.

Nesrećni muškarac pao je sa petog sprata. Policija je obavila uviđaj. Detalji tragedije biće poznati nakon istrage, prenosi 192rs.

