Kao da me neko gurnuo iz kreveta: Zemljotres u Srbiji

Zemljotres jačine 2,6 stepeni po Rihteru registrovan je na području Beočina.

Zemljotres je, prema podacima Seizmološkog zavoda Srbije, registrovan u 3.53 časova.

Prema podacima EMSC-a, potres je registrovan na dubini od 12 kilometara.

Građani Novog Sada i Beočina kažu da se potres dobro osjetio.

"Osjetio sam, tek što sam se probudio i čuo sam tutnjavu i onda je počelo da trese", "Čula sam tutnjavu i onda kao da me neko gurnuo iz kreveta", naveli su građani Beočina.

Novosađani kažu da ih je potres probudio.

"Probudilo me", "Ljuljao se krevet", "Spavala sam i onda sam osjetila neku vibraciju, dobro je prodrmalo", svjedočili su građani.

(Telegraf)