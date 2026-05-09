Kao da me neko gurnuo iz kreveta: Zemljotres u Srbiji

Autor:ATV
Komentari:0
Zemljotres jačine 2,6 stepeni po Rihteru registrovan je na području Beočina.
Zemljotres je, prema podacima Seizmološkog zavoda Srbije, registrovan u 3.53 časova.
Srbija
Posljednja objava Aleksandra (22) prije nego što je ubijen
Prema podacima EMSC-a, potres je registrovan na dubini od 12 kilometara.
Građani Novog Sada i Beočina kažu da se potres dobro osjetio.
"Osjetio sam, tek što sam se probudio i čuo sam tutnjavu i onda je počelo da trese", "Čula sam tutnjavu i onda kao da me neko gurnuo iz kreveta", naveli su građani Beočina.
Region
Zagreb pod opsadom - policija uvela posebne mjere
Novosađani kažu da ih je potres probudio.
"Probudilo me", "Ljuljao se krevet", "Spavala sam i onda sam osjetila neku vibraciju, dobro je prodrmalo", svjedočili su građani.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
15
09
15
05
14
54
14
47
14
28
Trenutno na programu