Horor u Kruševcu: Ubijen mladić (22)

Kruševac je sinoć potresao brutalan zločin u kojem je život izgubio dvadesetdvogodišnji Aleksandar G. koji je, prema sumnjama istrage, napadnut oštrim predmetom u gradskom parku u Ulici Raje Vračarića, u naselju Bare.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su L. B. (21) i A. K. (19) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo ubistvo.

Prema informacijama iz istrage, mladiću su nanesene višestruke ubodne rane u predjelu glave i grudnog koša, a svjedoci navode da su se tokom noći čuli vika, zapomaganje i pozivi u pomoć. Teško povrijeđeni mladić ostao je da leži na ulici kod parka, gde su ga zatekli prolaznici koji su odmah pozvali policiju i Hitnu pomoć.

Aleksandar G. je u kritičnom stanju prevezen u Opštu bolnicu u Kruševcu, ali je uprkos borbi ljekara podlegao teškim povredama.

Hronika Sudar kamiona i automobila, vozač u bolnici

Kako se nezvanično saznaje, mladić je izboden u predelu uha, pazuha i po grudnom košu... Kad je stigao sumnjalo se da mu nema pomoći, imao je proširene zjenice, bio bez znakova života. Konstatovana je smrt.

Prema nezvaničnim saznanjima, sukobu je navodno prethodio neraščišćen dug, ali će sve okolnosti, kao i tačan motiv zločina, biti utvrđeni nakon okončanja zvanične istrage.

Osumnjičeni su, kako je saopštio MUP, ubrzo identifikovani i uhapšeni, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva određeno im je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti privedeni tužiocu uz krivičnu prijavu, prenosi Informer.