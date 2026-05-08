Potpuno izgorjela fabrika u Srbiji, ima povrijeđenih

Dvije osobe lakše su povrijeđene u požaru u fabrici namještaja "Trilord" u Svrljigu u kojem su izgorjeli svi proizvodni pogoni, čime je izazvana ogromna materijalna šteta.

Požar su nakon nekoliko sati ugasili vatrogasci iz Niša i Svrljiga, a u intervenciji su učestvovala 23 vatrogasca sa devet vozila, prenosi RTS.

Jedan vatrogasac i jedan radnik fabrike su lakše povrijeđeni prilikom gašenja požara.

Direktor fabrike "Trilord" Ranko Jović rekao je da su uništene sve proizvodne hale, dodajući da je u jednom dijelu fabrike pao krov.

Policija istražuje uzroke požara, a vatrogasci dežuraju pored izgorjelih pogona.

Fabrika "Trilord" zapošljava 120 radnika, posluje 23 godine i svoje proizvode izvozi u inostranstvo.