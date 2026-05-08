Bizaran snimak: Mrtvački sanduk ispao iz auta

Vijest da je mrtvački sanduk ispao iz pogrebnog vozila usred vožnje na magistralnom putu u Priboju, šokirala je jutros sve u Srbiji, ali i cijelom regionu.

Međutim, sada kada se pojavio i snimak tog trenutka, vijest se čini još bizarnijom.

Na snimku se jasno vidi nesvakidašnja scena u Priboju koja je šokirala i prolaznike i vozače na magistralnom putu.

Naime, kod samog skretanja prema bolnici, na kolovozu se našao mrtvački sanduk sa pokojnikom, a cijeli događaj zabilježile su sigurnosne kamere.

Dvojica muškaraca iz vozila brzo su izašla i vratila sanduk unutra.

Srećom, sanduk se prilikom ispadanja nije otvorio.

(Telegraf)