Horor: Prolaznik našao ljudski skelet

U beogradskoj opštini Rakovica, u Košutnjaku, danas popodne pronađeni su ljudski ostaci, saznaje Telegraf.

Kako saznaje portal, prolaznik je uočio skelet osobe. Slučaj je preuzelo tužilaštvo koje će rukovoditi daljom istragom. Za sada nije poznat identitet osobe, kao ni okolnosti pod kojima je došlo do smrti.

