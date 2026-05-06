Ovo je vozač koji je izazvao stravičnu nesreću: Kristijan preticao kolonu, pa usmrtio porodicu

Teška saobraćajna nesreća dogodila se sinoć oko 23.30 časova u prigradskom naselju Piloreti, na magistralnom putu Novi Pazar-Raška, kada su u direktnom sudaru učestvovali "golf 7" novopazarskih registarskih oznaka i "opel astra".

Nesreću je izazvao Kristijan B. (19), a kako Mondo saznaje on je bio učenik jedne privatne srednje škole u Novom Pazaru. Sa poginulim mladićem je u tom trenutku bio njegov drug Luka R. koji je trenutno u kritičnom stanju.

Prema prvim informacijama sa mjesta tragedije, on je tokom preticanja više vozila u koloni prešao u suprotnu saobraćajnu traku i direktno udario u "opel astru" koja je dolazila iz suprotnog smjera.

U automobilu koji je udaren nalazila se porodica. Na licu mjesta poginuli su vozač "golfa" B. Kristijan (19), vozač "opela" S. V. (69) i suvozač V. M. (45), dok je V. K. (55) podlegla teškim povredama u Opštoj bolnici Novi Pazar.

Teško povrijeđeni su R. Luka (20), koji je bio suvozač u "golfu", kao i V. M. (46), putnik iz "opela". Oboje su zadržani na liječenju, a jednom od povređenih najavljen je hitan transport za Beograd zbog težine povreda.

Na mjestu nesreće intervenisali su pripadnici policije, vatrogasci i ekipe Hitne pomoći, a saobraćaj na ovoj dionici bio je obustavljen tokom uviđaja.

Istraga o okolnostima ove tragedije je u toku.