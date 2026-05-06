Logo
Large banner

Ovo je vozač koji je izazvao stravičnu nesreću: Kristijan preticao kolonu, pa usmrtio porodicu

Autor:

ATV
06.05.2026 13:00

Komentari:

2
Ово је возач који је изазвао стравичну несрећу: Кристијан претицао колону, па усмртио породицу
Foto: Sandžak danas

Teška saobraćajna nesreća dogodila se sinoć oko 23.30 časova u prigradskom naselju Piloreti, na magistralnom putu Novi Pazar-Raška, kada su u direktnom sudaru učestvovali "golf 7" novopazarskih registarskih oznaka i "opel astra".

Nesreću je izazvao Kristijan B. (19), a kako Mondo saznaje on je bio učenik jedne privatne srednje škole u Novom Pazaru. Sa poginulim mladićem je u tom trenutku bio njegov drug Luka R. koji je trenutno u kritičnom stanju.

Prema prvim informacijama sa mjesta tragedije, on je tokom preticanja više vozila u koloni prešao u suprotnu saobraćajnu traku i direktno udario u "opel astru" koja je dolazila iz suprotnog smjera.

Србија Несрећа

Srbija

Poznato stanje preživjelih u nesreći u Novom Pazaru!

U automobilu koji je udaren nalazila se porodica. Na licu mjesta poginuli su vozač "golfa" B. Kristijan (19), vozač "opela" S. V. (69) i suvozač V. M. (45), dok je V. K. (55) podlegla teškim povredama u Opštoj bolnici Novi Pazar.

Teško povrijeđeni su R. Luka (20), koji je bio suvozač u "golfu", kao i V. M. (46), putnik iz "opela". Oboje su zadržani na liječenju, a jednom od povređenih najavljen je hitan transport za Beograd zbog težine povreda.

Србија Несрећа

Srbija

Detalji tragedije: Tinejdžer (19) usmrtio porodicu u Srbiji

Na mjestu nesreće intervenisali su pripadnici policije, vatrogasci i ekipe Hitne pomoći, a saobraćaj na ovoj dionici bio je obustavljen tokom uviđaja.

Istraga o okolnostima ove tragedije je u toku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

nesreća Novi Pazar - Raška

Saobraćajna nesreća

pogibija

Komentari (2)
Large banner

Pročitajte više

Ротација на возилу хитне помоћи.

Društvo

Srpski monah teško povrijeđen: Iskočio iz vozila Hitne pomoći u pokretu? Ljekari mu se bore za život

2 h

0
Министар финансија и трезора БиХ

BiH

Amidžić: Nema razloga za stavljanje na sivu listu Manivala

2 h

0
Иван побједио смрт на отвореном мору: 18 сати пакла на пучини и мистерија "свијетлеће лопте"

Svijet

Ivan pobjedio smrt na otvorenom moru: 18 sati pakla na pučini i misterija "svijetleće lopte"

2 h

0
Путовање из снова на крузеру MV Hondius, од Аргентине до Африке, претворило се у озбиљну здравствену кризу након избијања хантавируса, опасне болести коју преносе глодари.

Svijet

Putnik sa "kruzera smrti" se zaražen vratio u Švajcarsku: Liječi se u Cirihu

2 h

0

Više iz rubrike

Тешка саобраћајна несрећа на путу Нови Пазар–Рашка, четворо мртвих

Srbija

Poznato stanje preživjelih u nesreći u Novom Pazaru!

3 h

0
Поново се тресло код Сомбора

Srbija

Ponovo se treslo kod Sombora

4 h

0
Тешка саобраћајна несрећа на путу Нови Пазар–Рашка, четворо мртвих

Srbija

Detalji tragedije: Tinejdžer (19) usmrtio porodicu u Srbiji

4 h

0
Тешка саобраћајна несрећа на путу Нови Пазар–Рашка, четворо мртвих

Srbija

Novi prizori sa mjesta nesreće: Mladić preticao kolonu, vozila uništena, četvoro mrtvih, ljekari se bore za život dvoje ljudi

5 h

0

  • Najnovije

15

18

Poznati meteorolog nema lijepe vijesti

15

17

Španija vraća kućama putnike sa kruzera

15

12

Borut Pahor pao sa bicikla i polomio se

15

10

Eksperti upozoravaju: Većinu lozinki moguće je razbiti za samo jedan dan

14

56

Dobro se pazite! Ova četiri znaka doživjeće promjene u narednih šest mjeseci

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner