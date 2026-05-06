Srpski monah teško povrijeđen: Iskočio iz vozila Hitne pomoći u pokretu? Ljekari mu se bore za život

Autor:

ATV
06.05.2026 12:50

Ljekari u Grčkoj bore se za život monaha iz Srbije koji je juče, navodno, iskočio iz vozila Hitne pomoći u pokretu!

Kako navode grčki mediji, monaha (48) koji se nije osećao dobro, juče je preuzela ekipa Hitne pomoći, ali je tokom premještaja u bolnicu u Poligirosu monah, kako se navodi, "iskočio iz vozila, pao i povrijedio se".

Mediji prenose da se sve odigralo u poslepodnevnim časovima, a nakon što je medicinski tim pokupio monaha u Uranopolisu. Hitna je došla po njega jer se nije osjećao dobro, a sumnja se da je imao problema sa srcem.

Međutim, tokom premještaja, izgleda da je otkopčao sigurnosni pojas i iskočio, dok su kola hitne pomoći bila u pokretu.

U vozilu su u trenutku incidenta, osim monaha, bili i pripadnik medicinskog tima i vozač. Oni su odmah zaustavili vozilo. Kako piše Protothema, monah je prilikom pada udario glavom. On je odmah smješten ponovo u ambulantno vozilo i hitno prevezen u bolnicu u Poligirosu.

Tamo je intubiran, a zatim prebačen u bolnicu u Solunu. Pripadnici Hitne pomoći su uhapšeni zbog sumnje na nanošenje tjelesnih povreda iz nehata,ali su nakon toga pušteni na slobodu. Monah je, prema navodima grčkih medija, i dalje intubiran.

