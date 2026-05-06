Privremeni prekid subvencije za gorivo na Petrolovim pumpama

Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske obavještava građane da, zbog tehničkih problema neće biti moguće ostvariti pravo na umanjenje plaćanja goriva u iznosu od 0,10 KM na pumpama „Petrol BH oil kompani“ d.o.o. Sarajevo“.

„Trenutno nije moguće ostvariti pravo na umanjenje obaveze plaćanja u iznosu od 0,10 KM po litru prilikom kupovine bezolovnog motornog benzina i dizel-goriva, a po osnovu Odluke o direktnoj podršci usljed poremećaja na tržištu naftnim derivatima“, navodi se u saopštenju.

Nadležne službe kompanije intenzivno rade na otklanjanju navedenog problema, a javnost će biti blagovremeno informisana kada ponovo bude omogućeno ostvarivanje prava na umanjenje na prodajnim mjestima ovog privrednog subjekta.

Pravo na umanjenje obaveze plaćanja u iznosu od 0,10 KM po litru prilikom kupovine bezolovnog motornog benzina i dizel-goriva, a po osnovu Odluke o direktnoj podršci usljed poremećaja na tržištu naftnim derivatima, trenutno je moguće ostvariti kod 46 trgovaca naftnim derivatima sa ukupno 284 prodajnamjesta širom Republike Srpske, navode ispred Ministarstva trgovine i turizma.

Lista privrednih subjekata koji učestvuju u ovoj mjeri dostupan je na veb stranici Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, na linku: http://skr.rs/zKyr.