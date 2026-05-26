Logo
Large banner

Zaharova: Kijev nikada neće vratiti novac Zapadu

Autor:

ATV
26.05.2026 14:18

Komentari:

0
Марија Захарова
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Kijev nikada neće vratiti novac koji mu je dao Zapad, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Ona je tokom Međunarodnog foruma o bezbjednosti u Moskovskoj oblasti napomenula da Međunarodni monetarni fond /MMF/ i Svjetska banka, suprotno sopstvenim propisima, nastavljaju da ulažu ogroman novac u kijevski režim.

"Ne govorim čak ni o njegovim terorističkim prizvucima ili kriminalnom karakteru, već iz perspektive ekonomskih pokazatelja, na koje su se ove finansijske institucije oduvijek usredsređivale.

Taj novac se baca niz vodu - u prazno - i nikada neće biti vraćen. Da i ne pominjem činjenicu da se nikada neće isplatiti", navela je Zaharova.

Ona je dodala da svi razumiju da je taj režim nesolventan.

Златко Кнежевић

BiH

Zlatko Knežević ponovo izabran za člana Venecijanske komisije

Evropski komesar za ekonomska pitanja Valdis Dombrovskis izjavio je ranije da su Evropska komisija i Ukrajina potpisale memorandum o razumijevanju za zajam Kijevu u iznosu od 90 milijardi evra za ovu i sljedeću godinu.

Portparol Evropske komisije Balaš Ujvari naveo je nakon toga da će se gotovo šest milijardi evra iz prve tranše zajma, ukupnog iznosa devet milijardi evra, izdvojiti za naoružanje, dok će se samo tri milijarde evra usmjeriti za podršku ukrajinskom budžetu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Marija Zaharova

Kijev

Rusija

Zapad

novac

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Напад на колеџ у Русији

Svijet

Moskva pozvala Tirka da osudi napad na univerzitet u Starobeljsku

2 h

0
Двије жене ходају са мајицама на глави по врелом дану.

Svijet

Dio Evrope zahvatio toplotni talas, zabilježeni smrtni slučajevi

3 h

0
Кофер и торба у чекаоници на аеродрому.

Svijet

Oprez ako planirate ljetovanje u Grčkoj? Lopovi vrebaju srpske turiste u sekundi

3 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Kremlj: Za Evropu opasno to što Kijev slavi naciste

4 h

0

  • Najnovije

16

40

Istraživanje pokazalo da nedostatak sna u ranom d‌jetinjstvu može povećati rizik od autizma

16

26

Igor Dodik posjetio vrtić „Panorama“: Potrebna saradnja sa Gradskom upravom zbog kapaciteta vrtića

16

20

Viši privredni sud u Banjaluci presudio: BHRT dužan da isplati RTRS više od 17,7 milona KM

16

19

Amidžić odgovorio Krnjiću: Za dvije sedmice nije bilo 15 minuta ni za pismeno izjašnjavanje?

16

17

Nova mjera: Učenicima iz porodica sa troje i više djece po 200 KM za ekskurziju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner