Kijev nikada neće vratiti novac koji mu je dao Zapad, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Ona je tokom Međunarodnog foruma o bezbjednosti u Moskovskoj oblasti napomenula da Međunarodni monetarni fond /MMF/ i Svjetska banka, suprotno sopstvenim propisima, nastavljaju da ulažu ogroman novac u kijevski režim.

"Ne govorim čak ni o njegovim terorističkim prizvucima ili kriminalnom karakteru, već iz perspektive ekonomskih pokazatelja, na koje su se ove finansijske institucije oduvijek usredsređivale.

Taj novac se baca niz vodu - u prazno - i nikada neće biti vraćen. Da i ne pominjem činjenicu da se nikada neće isplatiti", navela je Zaharova.

Ona je dodala da svi razumiju da je taj režim nesolventan.

Evropski komesar za ekonomska pitanja Valdis Dombrovskis izjavio je ranije da su Evropska komisija i Ukrajina potpisale memorandum o razumijevanju za zajam Kijevu u iznosu od 90 milijardi evra za ovu i sljedeću godinu.

Portparol Evropske komisije Balaš Ujvari naveo je nakon toga da će se gotovo šest milijardi evra iz prve tranše zajma, ukupnog iznosa devet milijardi evra, izdvojiti za naoružanje, dok će se samo tri milijarde evra usmjeriti za podršku ukrajinskom budžetu.