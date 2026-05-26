Dio Evrope zahvatio toplotni talas, zabilježeni smrtni slučajevi

Toplotni talas koji je zahvatio dio Evrope donio je u ponedjeljak najtopliji dan u maju u Velikoj Britaniji, kao i najtopliju majsku noć koja je ikada registrovana, upozorenja na toplotni talas u Francuskoj, u kojoj su zabilježeni i smrtni slučajevi zbog vrućine, kao i regulaciju rada na otvorenom u Italiji.

Prije jučerašnjeg dana, najtopliji majski dani ikada zabilježeni bili su 1922. i 1944. godine, kada su zabilježene temperature od 32,8 stepeni Celzijusa, ali taj rekord je u Velikoj Britaniji oboren na 13 lokacija, prenosi Skaj njuz.

U Kju Gardensu, čuvenom botaničkom parku koji se nalazi na jugozapadu Londona, juče je prvi put u maju izmjereno 34,8 stepeni Celzijusa.

U Francuskoj je prijavljeno sedam smrtnih slučajeva koji se povezuju sa toplotnim talasom, od kojih su se neki dogodili na sportskim terenima, prenosi televizija BFM.

U nedjelju je učesnik trke u Parizu preminuo tokom događaja, a deset drugih trkača je hospitalizovano u blizini francuske prestonice.

U blizini Liona, žena (28) je preminula od posljedica "hipertermije tijela zbog napora" dok je učestvovala u takmičenju u zatvorenom prostoru, koje kombinuje trčanje i fitnes događaje u klimatizovanoj dvorani.

Osam departmana u zapadnoj Francuskoj danas je pod narandžastim upozorenjem na toplotni talas, što je drugi najviši stepen upozorenja na skali od tri nivoa, a Ministarstvo sporta te zemlje je izdalo apel za "najveću budnost u sportskoj praksi".

U Italiji, u regionu Lacio, u kojem se nalazi Rim, juče je donesen propis kojim se ograničavaju profesionalne aktivnosti "sa produženim izlaganjem suncu" između 12.30 i 16 sati.

Ovo pravilo, koje je važilo do 15. septembra, primijenjeno je prošle godine od 30. maja.

U izvještaju, koji su krajem aprila objavili Evropska služba za klimatske promjene Kopernikus i Svjetska meteorološka organizacija, navodi se da se od 1980-ih "Evropa zagrijava dvostruko brže od globalnog prosjeka" i da "toplotni talasi postaju sve češći i jači" na najmanje 95 odsto evropske teritorije.

Meteorolozi su saopštili da je posljednji fenomen toplotnog talasa prouzrokovao priliv toplog vazduha iz Sjeverne Afrike, koji je zarobljen pod visokim pritiskom jakog anticiklona.

I Rusiju je, objavila je agencija TASS, u maju zahvatio toplotni talas - 20. maja Moskva je oborila svoj temperaturni rekord drugi dan zaredom: termometri na meteorološkoj stanici pokazali su 30 stepeni iznad nule, nadmašivši rekord iz 1897. godine kada je bilo 29,7 stepeni. Prema podacima Ruskog hidrometeorološkog centra, prosječna mjesečna temperatura za Moskvu u maju je 13,6 stepeni Celzijusa.

(Tanjug)