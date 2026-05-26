U sudaru voza i školskog minibusa u Belgiji poginulo više osoba

Autor:ATV
Komentari:0
U sudaru voza i školskog minibusa u Bugenhautu, na sjeveroistoku Belgije, danas je poginulo više osoba, saopštile su lokalne vlasti, ne navodeći tačan broj žrtava.
Predstavnik Infrabela, organizacije koja upravlja željezničkom infrastrukturom u Belgiji Tomas Beken, rekao je da se sudar dogodio u 8.08 sati ujutru.
Hronika
Nova presuda u predmetu ”Smagler”: Paravcu i Dušaniću devet godina zatvora
- Snimci pokazuju da su rampe bile spuštene, a semafori crveni. Ne znamo kako je moglo doći do nesreće. To je na policiji i javnom tužilaštvu da istraže. Mi, naravno, sarađujemo u toj istrazi jer želimo da razumemo kako je došlo do ove tragične nesreće - rekao je Beken za nacionalni servis na flamanskom jeziku VRT.
Several people killed after a train collided with a school bus at a railway crossing in Buggenhout, Belgium. pic.twitter.com/DNoFDePpXQ— World Source News (@Worldsource24) May 26, 2026
Nesreća se dogodila oko kilometar od željezničke stanice u Bugenhautu.
Na licu mjesta je prisutan veliki broj pripadnika hitnih službi.
Hronika
Mortus pijan pretukao suprugu u Zemunu
U trenutku nesreće u vozu je bilo oko 100 putnika, koji su evakuisani. Zvaničnici su saopštili da je željeznički saobraćaj u zastoju između Londerzela i Dendermondea u oba smjera, i da će taj prekid trajati neko vrijeme.
(Tanjug)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
12
56
12
51
12
47
12
45
12
37
Trenutno na programu