Logo
Large banner

U sudaru voza i školskog minibusa u Belgiji poginulo više osoba

Autor:

ATV
26.05.2026 12:05

Komentari:

0
Судар воза у аутобуса у Белгији.
Foto: X/Screenshot/ World Source News

U sudaru voza i školskog minibusa u Bugenhautu, na sjeveroistoku Belgije, danas je poginulo više osoba, saopštile su lokalne vlasti, ne navodeći tačan broj žrtava.

Predstavnik Infrabela, organizacije koja upravlja željezničkom infrastrukturom u Belgiji Tomas Beken, rekao je da se sudar dogodio u 8.08 sati ujutru.

смаглер

Hronika

Nova presuda u predmetu ”Smagler”: Paravcu i Dušaniću devet godina zatvora

- Snimci pokazuju da su rampe bile spuštene, a semafori crveni. Ne znamo kako je moglo doći do nesreće. To je na policiji i javnom tužilaštvu da istraže. Mi, naravno, sarađujemo u toj istrazi jer želimo da razumemo kako je došlo do ove tragične nesreće - rekao je Beken za nacionalni servis na flamanskom jeziku VRT.

Nesreća se dogodila oko kilometar od željezničke stanice u Bugenhautu.

Na licu mjesta je prisutan veliki broj pripadnika hitnih službi.

Полиција Србија

Hronika

Mortus pijan pretukao suprugu u Zemunu

U trenutku nesreće u vozu je bilo oko 100 putnika, koji su evakuisani. Zvaničnici su saopštili da je željeznički saobraćaj u zastoju između Londerzela i Dendermondea u oba smjera, i da će taj prekid trajati neko vrijeme.

(Tanjug)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Belgija

sudar

Udar voza

nesreća

poginuli

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Hrvatski policajci osumnjičeni za napad na državljanina BiH

1 h

0
Тужна вијест из Брчког: Преминуо Стеван Р. Стевић

Društvo

Tužna vijest iz Brčkog: Preminuo Stevan R. Stević

1 h

0
Алармантни случајеви вршњачког насиља у школи надомак Загреба

Region

Alarmantni slučajevi vršnjačkog nasilja u školi nadomak Zagreba

1 h

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Hronika

Izgorio automobil u Sarajevu: Vatra se proširila i na stambeni objekat

1 h

0

Više iz rubrike

Сергеј Лавров

Svijet

Lavrov razgovarao sa Rubiom: Vašington obaviješten o odgovoru na terorističke napade Kijeva

1 h

0
Возило Хитне помоћи.

Svijet

Maturant se srušio prije ispita, preminuo na licu mjesta: Tragedija u češkoj školi

1 h

0
На фотографији се види пећина и тунел који води кроз пећину. На крају тунела је свјетлост.

Svijet

Sedmoro ljudi zarobljeno u pećini: Tražili zlato, a onda je sve pošlo po zlu

2 h

0
Војни авион

Svijet

Turski avioni narušili vazdušni prostor Grčke

3 h

0

  • Najnovije

12

56

Jedna osoba poginula u teškoj nesreći: Obustavljen saobraćaj u ovom dijelu BiH

12

51

Mazalica: Lagumdžija vrijeđa inteligenciju svojih sunarodnika

12

47

Detalji krvavog napada u Zagrebu: Poludio kad je čuo kako pričaju sa konobaricom, pa potekao nož

12

45

Sudar u kružnom toku u Banjaluci

12

37

Kremlj: Za Evropu opasno to što Kijev slavi naciste

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner