U sudaru voza i školskog minibusa u Belgiji poginulo više osoba

U sudaru voza i školskog minibusa u Bugenhautu, na sjeveroistoku Belgije, danas je poginulo više osoba, saopštile su lokalne vlasti, ne navodeći tačan broj žrtava.

Predstavnik Infrabela, organizacije koja upravlja željezničkom infrastrukturom u Belgiji Tomas Beken, rekao je da se sudar dogodio u 8.08 sati ujutru.

- Snimci pokazuju da su rampe bile spuštene, a semafori crveni. Ne znamo kako je moglo doći do nesreće. To je na policiji i javnom tužilaštvu da istraže. Mi, naravno, sarađujemo u toj istrazi jer želimo da razumemo kako je došlo do ove tragične nesreće - rekao je Beken za nacionalni servis na flamanskom jeziku VRT.

Several people killed after a train collided with a school bus at a railway crossing in Buggenhout, Belgium. pic.twitter.com/DNoFDePpXQ — World Source News (@Worldsource24) May 26, 2026

Nesreća se dogodila oko kilometar od željezničke stanice u Bugenhautu.

Na licu mjesta je prisutan veliki broj pripadnika hitnih službi.

U trenutku nesreće u vozu je bilo oko 100 putnika, koji su evakuisani. Zvaničnici su saopštili da je željeznički saobraćaj u zastoju između Londerzela i Dendermondea u oba smjera, i da će taj prekid trajati neko vrijeme.

(Tanjug)