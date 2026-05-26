Turski avioni narušili vazdušni prostor Grčke

26.05.2026 09:59

Foto: Pixabay

Naoružani turski borbeni avioni ponovo su počeli da narušavaju grčki vazdušni prostor, a u jednom slučaju došlo je do incidenta između dva grčka i dva turska aviona tipa "F-16" u području između ostrva Lemnos i Lezbos, saopštili su neimenovani grčki zvaničnici.

"Ovaj susret predstavlja treći takav incident od početka ove godine. Prethodni slučajevi zabilježeni su 26. marta i 12. maja, nakon ranijeg sukobljavanja u decembru", navodi se u izvještaju.

List "Katimerini" navodi da su se, prije ovog nedavnog niza incidenata, posljednje simulirane vazdušne borbe dogodile u februaru 2023. godine.

Zvaničnici u Atini prate da li najnoviji incident ukazuje na povratak ranijim turskim taktikama zastrašivanja ili je riječ o izolovanim slučajevima pokazivanja tenzija.

(SRNA)

