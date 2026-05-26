Tragedija u Crnoj Gori izbjegnuta ''za dlaku'': Preticao u tunelu, automobili se jedva mimoišli

Barska policija sankcionisala je dva nesavjesna vozača zbog grubog kršenja saobraćajnih propisa i ugrožavanja bezbjednosti ostalih učesnika u saobraćaju, saopšteno je iz Uprave policije.

Policijski službenici su putem sistema video-nadzora evidentirali vozača J.R. (22) iz Podgorice, koji je u tunelu Raš izvršio nepropisno preticanje, čime je ozbiljno ugrozio bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju imajući u vidu da preticanje u tunelima spada među najopasnije oblike neodgovornog ponašanja u saobraćaju.

- Kontrolom je utvrđeno da je imenovani počinio više prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, uključujući preticanje u tunelu i preticanje na način kojim se ugrožava bezbjednost ostalih učesnika u saobraćaju koji se kreću suprotnim smjerom - kazali su iz policije.

Protiv J.R. će nadležnom sudu biti podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

Iz policije je saopšteno da je sankcionisan i vozač L.P. (27) iz Bara, koji je na dionici puta kroz mjesta Haj-Nehaj i Sutomore izvršio više saobraćajnih prekršaja – nepropisno prestrojavanje, preticanje preko pune uzdužne linije i upravljanje vozilom bez korišćenja sigurnosnog pojasa, piše RTCG.

Saobraćajna policija nastavlja sa pojačanim aktivnostima usmjerenim na otkrivanje i procesuiranje svih neodgovornih učesnika u saobraćaju čijim se ponašanjem ugrožava bezbjednost građana i povećava rizik od nastanka teških saobraćajnih nezgoda.