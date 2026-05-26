Tragedija u Crnoj Gori izbjegnuta ''za dlaku'': Preticao u tunelu, automobili se jedva mimoišli

Autor:ATV
Komentari:0
Barska policija sankcionisala je dva nesavjesna vozača zbog grubog kršenja saobraćajnih propisa i ugrožavanja bezbjednosti ostalih učesnika u saobraćaju, saopšteno je iz Uprave policije.
Policijski službenici su putem sistema video-nadzora evidentirali vozača J.R. (22) iz Podgorice, koji je u tunelu Raš izvršio nepropisno preticanje, čime je ozbiljno ugrozio bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju imajući u vidu da preticanje u tunelima spada među najopasnije oblike neodgovornog ponašanja u saobraćaju.
Svijet
Turski avioni narušili vazdušni prostor Grčke
- Kontrolom je utvrđeno da je imenovani počinio više prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, uključujući preticanje u tunelu i preticanje na način kojim se ugrožava bezbjednost ostalih učesnika u saobraćaju koji se kreću suprotnim smjerom - kazali su iz policije.
Protiv J.R. će nadležnom sudu biti podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.
Iz policije je saopšteno da je sankcionisan i vozač L.P. (27) iz Bara, koji je na dionici puta kroz mjesta Haj-Nehaj i Sutomore izvršio više saobraćajnih prekršaja – nepropisno prestrojavanje, preticanje preko pune uzdužne linije i upravljanje vozilom bez korišćenja sigurnosnog pojasa, piše RTCG.
Republika Srpska
Stevandić: Šmit odlazi, a sa njim i OHR - mi ostajemo
Saobraćajna policija nastavlja sa pojačanim aktivnostima usmjerenim na otkrivanje i procesuiranje svih neodgovornih učesnika u saobraćaju čijim se ponašanjem ugrožava bezbjednost građana i povećava rizik od nastanka teških saobraćajnih nezgoda.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
3 h0
Scena
3 h0
Ljubav i seks
3 h0
Društvo
4 h0
Region
18 h0
Region
19 h0
Region
23 h0
Region
1 d0
Najnovije
12
56
12
51
12
47
12
45
12
37
Trenutno na programu