Dojave o bombi, evakuisan zagrebački sud

Županijski sud na zagrebačkom Zrinjevcu evakuisan je danas nakon dojave o bombi, zakazana ročišta su odložena, a među njima i sjednica optužnog veća u slučaju Hipodrom.

U toku je policijski protiveksplozivni pregled.

HRT javlja da je za 9:30 sati na tom sudu bila zakazana sjednica optužnog veća u slučaju Hipodrom u kojem se, prema neslužbenim podacima, očekivala nagodba prvooptuženog bivšeg direktora gradske Ustanove za upravljanje sportskim objektima (USO) Koste Kostanjevića.

U aferi Hipodrom, za koju je u decembru 2025. podignuta optužnica, Uskok sumnja da su bivši direktor USO-a Kostanjević firmi za obezbeđenje Euroleks nezakonito platio 1,8 miliona evra i pritom "zaradio" 450 hiljada evra.