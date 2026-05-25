Dojave o bombi, evakuisan zagrebački sud

Županijski sud na zagrebačkom Zrinjevcu evakuisan je danas nakon dojave o bombi, zakazana ročišta su odložena, a među njima i sjednica optužnog veća u slučaju Hipodrom.
U toku je policijski protiveksplozivni pregled.
HRT javlja da je za 9:30 sati na tom sudu bila zakazana sjednica optužnog veća u slučaju Hipodrom u kojem se, prema neslužbenim podacima, očekivala nagodba prvooptuženog bivšeg direktora gradske Ustanove za upravljanje sportskim objektima (USO) Koste Kostanjevića.
U aferi Hipodrom, za koju je u decembru 2025. podignuta optužnica, Uskok sumnja da su bivši direktor USO-a Kostanjević firmi za obezbeđenje Euroleks nezakonito platio 1,8 miliona evra i pritom "zaradio" 450 hiljada evra.
Marija je zamijenila traktor hodočašćem: Od šampionke u oranju do puta ka Ostrogu
