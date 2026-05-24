Tramvaj iskočio iz šina nakon sudara sa policijskim automobilom: Haos u Zagrebu

Prava drama odvijala se danas u Horvaćanskoj ulici u Zagrebu, kada su se sudarili tramvaj i policijsko vozilo, nakon čega je tramvaj iskočio iz šina.

– Tramvaj je izletio iz šina, ljudi su vrištali – rekao je jedan svjedok za 24sata.hr.

Iz Policijske uprave Zagreb potvrđeno je da su u nesreći učestvovali tramvaj i policijsko vozilo. Nakon sudara, koji se desio iza 13 sati, nastao je potpuni haos u tramvajskom saobraćaju, a putnici su ostali u šoku.

– Svi smo uplašeni – rekao je drugi svjedok.

Zasad nije poznato kako je došlo do nesreće, niti je saopćeno ima li povrijeđenih, a policija utvrđuje sve okolnosti incidenta.