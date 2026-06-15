Ovo je Marija koja je poginula tokom skoka bandžijem: Njena posljednja slika na Instagramu izaziva jezu

Studentkinja Marija Eduarda Rodrigez (21) poginula je tokom skoka bandžijem u Sao Paolu u Brazilu jer su instruktori zaboravili da je vežu sigurnosnim pojasom.

Snimak njenog pada sa 40 metara počeo je da se širi društvenim mrežama. Na njemu se vidi kako Marija nosi kacigu i pojas oko struka sa konopcem, za koji se ispostavilo da nije bio pričvršćen za most.

Studentkinja Marija Eduarda Rodrigez (21) poginula je tokom skoka bandžijem u Sao Paolu u Brazilu jer su instruktori zaboravili da je vežu sigurnosnim pojasom.

Snimak njenog pada sa 40 metara počeo je da se širi društvenim mrežama. Na njemu se vidi kako Marija nosi kacigu i pojas oko struka sa konopcem, za koji se ispostavilo da nije bio pričvršćen za most.

S obzirom na to da Marija nije bila vezana, ona je pala s 40 metara visine i na mestu ostala mrtva.

Brazilska policija je nakon stravične tragedije saopštila da su dvojica muškarca odmah pobegla s mjesta nesreće kada su shvatili da djevojka nije bila vezana.

"Konopac, ljudi konopac", čuje se kako uznemireni turisti viču kada su shvatili da ona nije bila vezana.

Ukupno je šest osoba uhapšeno nakon što su helikopterom locirane dvije osobe koje su pobjegle u šumu.

Troje uhapšenih na licu mjesta optuženo je za ubistvo, preneo je G1.

Samo nekoliko trenutaka prije nego što je pala i poginula, Marija je objavila na svom Instagramu sliku narukvica za skakanje i mosta "Skeleton".

"Ko je bio lud da mi je dozvolio da skočim sa mosta?", napisala je ona ispod fotografije.

Policija je kasnije saopštila da osobe koje su uhapšene nisu imale licencu za bandži džamping i da nisu imali dozvolu da organizuju skokove s mosta "Skeleton".

Nakon tragedije, članovi porodice i prijatelji počeli su da se na društvenim mrežama opraštaju od nje.

"Još ne mogu da vjerujem, toliko te volim da te nikada neću zaboraviti. Zauvijek ću pamtiti naše šale, princezo naša", piše u jednoj od objava na mrežama.

(telegraf)