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Sin norveške princeze osuđen za silovanje

15.06.2026 10:16

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Мариус Борг Хоби принцезин син
Foto: Tanjug/Lise Aserud/NTB Scanpix via AP/File

Sud u Oslu izrekao je osuđujuću presudu Marijusu Borgu Hoibiju, sinu norveške prestolonasljednice Mete-Marit, proglasivši ga krivim za krivično djelo silovanja, zbog čega mu je odmerena zatvorska kazna u trajanju od četiri godine.

Dvadesetdevetogodišnji član kraljevske porodice osuđen je po dvije tačke optužnice koje se odnose na seksualno nasilje, a tereti se i za nasilje u porodici usmjereno protiv nekadašnje emotivne partnerke, upućivanje opasnih prijetnji, kao i za kršenje saobraćajnih propisa, prenosi list Dejli mejl.

Sa druge strane, sudsko veće ga je oslobodilo odgovornosti za još dva navodna slučaja silovanja. Izrečena kazna je primetno blaža u odnosu na predlog tužilaštva, koje je zahtijevalo sankciju od sedam godina i sedam mjeseci robije, a osuđeni Hoibi i dalje ima zakonsku mogućnost da uloži žalbu na ovu odluku.

Sedmonedjeljni proces pod lupom javnosti

Presuda je epilog maratonskog i medijski izuzetno ispraćenog sudskog procesa koji je trajao sedam nedjelja i koji je bio u fokusu norveške javnosti. Tokom suđenja otkriveni su kontroverzni detalji o optuženom, uključujući njegovu ozbiljnu zavisnost od narkotika, postojanje video-zapisa seksualnih odnosa koje je sam snimao, dok je u dokazni materijal uvršteno i preko 800 telefonskih poruka. Među predočenim informacijama našao se i podatak da se jedno od silovanja odigralo u podrumskim prostorijama rezidencije samog prestolonasljednika.

Detalji optužnice i izricanje presude

Marijus Borg Hoibi nije lično prisustvovao sednici na kojoj se čitala presuda, već je tok suđenja pratio posredstvom video-veze. Riječ je o sinu kojeg je princeza Mete-Marit dobila u ranoj mladosti, prije nego što se 2001. godine udala za prestolonasljednika Hokona. On se prvobitno suočavao sa izuzetno obimnom optužnicom od čak 40 tačaka, za koje je, prema norveškom zakonodavstvu, bila zaprećena maksimalna zatvorska kazna do 16 godina.

(Si-en-en)

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Tagovi :

Norveška

Marius Borg Hobi

presuda

Silovanje

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