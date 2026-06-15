Sastanci sa predstavnicima Vašingtona i Teherana biće održani u Dohi

Odvojeni pripremni sastanci sa predstavnicima Irana i SAD pred potpisivanje memoranduma o okončanju rata biće održani ove sedmice u katarskoj prijestonici Dohi, javio je Si-En-En, pozivajući se na neimenovani diplomatski izvor.

U izvještaju se navodi da će odvojeni sastanci biti održani pred početak tehničkih pregovora, prenosi Srna.

Si-En-En dodaje da su katarski posrednici napustili Teheran nakon 17 časova intenzivnih pregovora.

Predsjednik SAD Donald Tramp i zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi potvrdili su ranije da je memorandum o razumijevanju završen i da će biti potpisan u Švajcarskoj u petak, 19. juna.