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Sastanci sa predstavnicima Vašingtona i Teherana biće održani u Dohi

15.06.2026 08:33

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Жена салутира док држи иранску заставу током провладиног скупа на тргу у Техерану, Иран, у недјељу, 5. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Francisco Seco

Odvojeni pripremni sastanci sa predstavnicima Irana i SAD pred potpisivanje memoranduma o okončanju rata biće održani ove sedmice u katarskoj prijestonici Dohi, javio je Si-En-En, pozivajući se na neimenovani diplomatski izvor.

U izvještaju se navodi da će odvojeni sastanci biti održani pred početak tehničkih pregovora, prenosi Srna.

Si-En-En dodaje da su katarski posrednici napustili Teheran nakon 17 časova intenzivnih pregovora.

Predsjednik SAD Donald Tramp i zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi potvrdili su ranije da je memorandum o razumijevanju završen i da će biti potpisan u Švajcarskoj u petak, 19. juna.

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Iran

pregovori

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