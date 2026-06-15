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Tramp: Neka nafta poteče

Autor:

ATV
15.06.2026 07:54

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Трамп: Нека нафта потече
Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Nakon što su SAD i Iran postigli dogovor, predsjednik SAD Donald Tramp poručio je na društvenim mrežama "neka nafta poteče".

U intervjuu za Njujork tajms je rekao da sporazum osigurava da Hormuški moreuze bude trajno bez naplate prolaza.

Ostao je pri tvrdnji da je njegova odluka o napadu na Iran "preoblikovala Bliski istok u korist Amerike".

Američki potpredsjednik Džej Di Vens rekao je za Foks njuz da sporazum ima potencijal "temeljno transformisati Bliski istok za sljedećih 50 godina".

Generalni sekretar UN-a Antonio Gutereš pozdravio je sporazum kao "ključan korak prema mirnom rješenju sukoba". Zvaničnici Velike Britanije, Francuske, Njemačke i Italije u zajedničkoj su izjavi poručili da će iskoristiti "ovaj trenutak prilike za obnovu regionalne stabilnosti".

Pohvale su stigle i od japanske premijerke Sanae Takaiči, australijskog premijera Entonija Albanezea i novozelandskog ministra vanjskih poslova Vinstona Petersa. S druge strane, američki senator Lindzi Grem izrazio je zadovoljstvo, ali i "određenu zabrinutost" jer se "čini da se iransko viđenje sporazuma razlikuje od onoga što tvrdi američki pregovarački tim".

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Tagovi :

Donald Tramp

Nafta

Iran

sporazum

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