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Danas bez struje Pelagićevo i Donji Žabar

Autor:

ATV
15.06.2026 07:38

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Електро-Бијељина Пелагићево трафостаница
Foto: Ustupljena fotografija

Električnu energiju danas neće imati korisnici na području cijele opštine Pelagićevo i Donji Žabar zbog godišnjeg remonta, najavljeno je iz "Elektro-Bijeljine".

Struje neće biti od 8.00 do 16.00 časova kada će radnici "Elektro-Bijeljine" izvršiti remont trafostanice "Pelagićevo" i pripadajućih dalekovoda.

Iz "Elektro-Bijeljine" su zamolili korisnike da uvaže najavljene radove i zastoj u isporuci električne energije.

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Tagovi :

Elektro-Bijeljina

naselja bez struje

saopštenje

godišnji remont

trafostanica

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