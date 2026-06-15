Danas bez struje Pelagićevo i Donji Žabar

Električnu energiju danas neće imati korisnici na području cijele opštine Pelagićevo i Donji Žabar zbog godišnjeg remonta, najavljeno je iz "Elektro-Bijeljine".

Struje neće biti od 8.00 do 16.00 časova kada će radnici "Elektro-Bijeljine" izvršiti remont trafostanice "Pelagićevo" i pripadajućih dalekovoda.

Iz "Elektro-Bijeljine" su zamolili korisnike da uvaže najavljene radove i zastoj u isporuci električne energije.