Danas bez struje Pelagićevo i Donji Žabar

Autor:ATV
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Električnu energiju danas neće imati korisnici na području cijele opštine Pelagićevo i Donji Žabar zbog godišnjeg remonta, najavljeno je iz "Elektro-Bijeljine".
Struje neće biti od 8.00 do 16.00 časova kada će radnici "Elektro-Bijeljine" izvršiti remont trafostanice "Pelagićevo" i pripadajućih dalekovoda.
Iz "Elektro-Bijeljine" su zamolili korisnike da uvaže najavljene radove i zastoj u isporuci električne energije.
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