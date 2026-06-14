Pomagao ljudima koje čak ni ne poznaje: Rade Borković dao krv više od 130 puta

Od Rijeke preko Beograda pa do Banjaluke, Rade Borković krv je darivao više od 130 puta. Ovaj nesebični čovjek davao je dio sebe kako bi pomagao ljudima koje čak ni ne poznaje. Svoj put darivanja počeo je davne 1966. godine.

"Preko 130 puta sam dao krv. I to treba. Svakom čovjeku bih preporučio mladome da daju jer to je dragocjena krv. Krv nema nacionalnost, krv nema kože, boje krv spašava ljude. To treba da ljudi znaju, krv ne razdvaja nikoga i ista je sva", rekao je Rade Borković.

Pune ruke plaketa, zahvalnica i nagrada ima Rade, sve su mu drage ali izdvaja da je za njega najposebnija ona koju je dobio u Rijeci. Kako kaže, nagrade nikada nisu bile motiv, već osjećaj da je nekome pomogao.

"Davao sam u Rijeci jednoj trudnici, iz vene u venu 650 mg i ostala je živa i donijela je bebu na svijet", rekao je Rade.

Ne krije sreću što je svom sinu dobar primjer. Ponosan je što je on krenuo njegovim stopama i donirao krv više od 30 puta. I ostale ljude poziva da urade isto, kako kaže naše malo nekome može spasiti život, jer jedna doza krvi često može biti linija između života i smrti.

Transfuzija krvi igra ključnu ulogu u sistemu zdravstvene zaštite jedne zemlje, pomaže pacijentima da žive duže i kvalitetnije jer podržava složene medicinske i hirurške procedure i nezamjenjiva je i jedinstvena vrsta terapije navode iz Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske.

"Dok je napredak u nauci, testiranju i sistemima bezbjednosti krvi učinio transfuziju bezbjednijom nego ikad, bezbjedna krv ostaje zavisna od ljudi koji su spremni da redovno i dobrovoljno daju krv. Ipak, mnoge zemlje se i dalje suočavaju sa nestašicama i nejednakim pristupom bezbjednoj krvi i krvnim proizvodima, što nije slučaj sa nama za naše pacijente imamo u svakom momentu dovoljne zalihe krvi", navode iz JZU Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske.

Jedan od najvećih darova koje imamo i možemo pokloniti već nosimo u sebi, a to je naša krv. Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi obilježiće se u nedjelju, a građani mogu pokazati humanost prateći primjer Rade Borkovića. Možda baš ta jedinica krvi bude nečija druga šansa za život.