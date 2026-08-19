Blokiran Jutjub kanal Emira Kusturice

Zapadni cenzori blokirali su danas "Jutjub" kanal proslavljenog srpskog režisera Emira Kusturica "Moj život" sa emisijama koje se realizuju u saradnji sa "Sputnjikom".

Kusturica u ovom serijalu priča intimnu životnu priču od Sarajeva, preko svjetskih metropola do Mokre Gore, a u posljednjim epizodama objavljeni su ekskluzivni materijali sa snimanja njegovog novog filma "Čuružanka".

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"Sputnjik" navodi da pravila nalažu da se kanal na "Jutjubu" može ugasiti zbog prigovora korisnika na video-sadržaj i da se nakon tri uzastopna upozorenja u roku od 90 dana kanal automatski gasi.

Međutim, redakcija "Sputnjika" i Emir Kusturica ni ovaj put nisu dobili nikakvo upozorenje, niti obavještenje.

"Ovo nije prvi put da `demokratski` Zapad sprovodi cenzuru nad nama, a od početka specijalne vojne operacije u Ukrajini, celokupan video-sadržaj `Sputnjika` Srbija blokiran je na "Jutjubu", naveli su na ovom portalu.

U prethodnom slučaju cenzure bili su blokirani kanali povezani sa televizijom RT i agencijom "Sputnjik" u Evropi.

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Poručeno je da "Sputnjik" neće odustati od borbe za istinu, a da će video-sadržaj biti dostupan na platformi "Odisi" i na društvenim mrežama "Tik Tok", "Iks" i "Telegramu."

(Srna)