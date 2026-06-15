Počinje upis učenika u prve razrede srednjih škola

Upis će biti realizovan u dva upisna roka – junskom i julskom, te da će i ove godine biti primijenjen sistem e Upis koji omogućava elektronsku prijavu učenika, automatsko bodovanje i formiranje rang-lista.

Prema Planu upisa za školsku 2026/2027. godinu, 79 odsto mjesta odnosi se na četvorogodišnje programe obrazovanja, dok je 21 odsto namijenjeno zanimanjima trećeg stepena složenosti.

U gimnazije je planiran upis 1.448 učenika u 76 odjeljenja, što čini oko 18,5 odsto ukupnog broja učenika koji će se školovati u četvorogodišnjim programima obrazovanja.

Ministar Borivoje Golubović je kazao da Plan upisa obuhvata 13 struka i 77 zanimanja, dok je u deficitarna zanimanja planiran upis 944 učenika. Kao deficitarna utvrđena su zanimanja iz oblasti mašinstva i obrade metala, elektrotehnike, građevinarstva, ugostiteljstva, poljoprivrede i prerade hrane, među kojima su varilac, bravar-zavarivač, obrađivač metala rezanjem, instalater, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina, pekar, mesar, kuvar i druga zanimanja za koja postoji izražena potreba na tržištu rada.

Posebno je naglašeno da se od školske 2026/2027. godine uvodi novo ogledno zanimanje – operater poljoprivredne mehanizacije, koje će se realizovati u JU Poljoprivredna škola Banja Luka.

Prijem dokumenata za učenike biće organizovan od 15. do 17. juna, a spisak rangiranih kandidata biće objavljen 22. juna, dok će konačna rang lista biti objavljena 30. juna.

Julski upisni rok biće realizovan od 1. do 3. jula, a liste rangiranih kandidata, objavljuju se u četvrtak 09.07.2026. godine na oglasnoj tabli škole i oglasnoj tabli informacionog sistema Ministarstva.

Konačna rang-lista objavljuje se u petak 17.07.2026. godine na uvid kandidatima na oglasnoj tabli škole i oglasnoj tabli informacionog sistema Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.