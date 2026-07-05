Šta je smiješno u Bratuncu: Savić prozvao Stanivukovića

Snimak koji je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković objavio sa jučerašnjeg parastosa u Bratuncu izazvao je brojne negativne reakcije na društvenim mrežama, ali i osude dijela političke javnosti.

Na video-zapisu, koji se dijeli uz pitanje "Šta je smiješno u Bratuncu?“, Stanivuković se u nekoliko kadrova smije tokom jučerašnjeg parastosa, što je kod mnogih izazvalo ogorčenje s obzirom na karakter događaja.

Šta je smiješno u Bratuncu? pic.twitter.com/hBFaRFz8in — Danijel Brković (@danebrka) July 5, 2026

U Republici Srpskoj juče je bio dan žalosti, a u Bratuncu je održana centralna komemoracija povodom 34. godišnjice stradanja 3.267 Srba iz Srednjeg Podrinja i Birča tokom rata u BiH.

Reagujući na sporni snimak, predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Bijeljina Bojan Savić ocijenio je da je riječ o neprimjerenom ponašanju na mjestu stradanja.

"Ko se smije u Bratuncu, na mjestu srpske patnje, ili ne razumije gdje se nalazi ili ne razumije težinu srpske žrtve. U oba slučaja, to je poražavajuće. Komemoracija nije prostor za politički performans i samopromociju. Pred žrtvama se stoji mirno, tiho i odaje počast“, naveo je Savić u objavi na Iksu.

Slični tonovi mogli su se vidjeti i u brojnim komentarima na društvenim mrežama, gdje korisnici ističu da komemoracije žrtvama ne bi smjele biti prostor za političku promociju, već isključivo za odavanje poštovanja i sjećanje na stradale.

Ko se smije u Bratuncu, na mjestu srpskog stradanja, taj ili ne razumije gdje se nalazi ili ne razumije težinu srpske žrtve.



U oba slučaja, to je poražavajuće.



Komemoracija nije prostor za politički performans i samopromociju. Pred žrtvama se stoji mirno, ćuti i poklanja.… — Bojan Savić (@BojanMSavic) July 5, 2026

Dio javnosti naglašava da je Bratunac jedno od najosjetljivijih mjesta srpskog kolektivnog pamćenja, te da ponašanje javnih funkcionera na takvim događajima mora biti u skladu sa dostojanstvom i značajem komemoracije.

(BL Portal)