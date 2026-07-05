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Minić: Važno prisustvo Trampovog savjetnika u Bratuncu

Autor:

ATV redakcija
05.07.2026 15:13

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Саво Минић
Foto: Srna

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da važno što je savjetnih američkog predjednika prisustvovao pomenu srpskim žrtvama u Bratuncu, ocijenivši da to pravi neku vrstu jednakosti među žrtvama.

"Obradovalo me što su predstavnici Ruske Federacije i Sjedinjenih Država juče u Bratuncu prisustvovali pomenu za 3.267 ubijenih Srba iz srednjeg Podrinja i Birča. To pravi nekakvu jednakost među žrtvama", rekao je Minić novinarima u Tesliću.

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On je istakao da se može razgovari o tome da li je jedan narod bolji od drugog u nečemu, ali da se ne može praviti razlika među žrtvama na način da na pomen za jedne žrtve dođu ambasadori iz svih zemalja svijeta, a da se niko ne pojavi na pomenu srpskim žrtvama.

"Prisustvo predstavnika SAD juče u Bratuncu je pokazatelj promjene politike i doprinijeće da na pomene srpskim žrtvama počnu dolaziti predstavnici drugih zemalja i da se čuje da je naša žrtva jednaka svakoj drugoj. Mi samo želimo istinu i ne tražimo ništa drugo osim istine", rekao je Minić.

On je ocijenio da se mijenja odnos SAD prema BiH, što je, kaže proces i ne može se desiti za jedan dan.

Naveo da je ukidanje američkih sancija i priprema projekata priča koja Republiku Srpsku generalno diže na pijedestal na kojem treba da bude.

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"Samim tim BiH ne treba da bude smetnja, već servis za ostvarivanje projekata. Uvidjeli da je smetnja na nivou BiH", rekao je Minić.

Prema njegovim riječima, i ovo je jedan od načina da se pokaže da Republika Srpske gradi svoje institucije i da nikoga ne ugorožava.

"Duboko sam uvjeren da je pred nama perspektivno vrijeme zbog otvaranja prema svijetu i prema Ruskoj Federaciji i prema SAD", rekao je Minić.

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