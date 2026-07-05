Autobus sletio sa auto-puta, 11 povrijeđenih

Autor:ATV redakcija
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Autobus kompanije Fliksbus sletio je sa auto-puta A2 u Njemačkoj u blizini Potsdama. Kako javljaju njemački mediji, 11 putnika je povrijeđeno.
Dio auto-puta A2 je bio zatvoren za saobraćaj prema Berlinu dva sata.
Dvospratni autobus Fliksbusa sletio je među grmlje i stabla. Vjetrobransko staklo je razbijeno, te je prednji dio vozila oštećen.
Ipak, otprilike 70 ljudi u autobusu očigledno je imalo puno sreće; jedanaest putnika zadobilo je lakše povrede.
Ostaje nejasno zašto je autobus u nedjelju ujutro skrenuo sa puta dok je putovao prema Berlinu između Ziesara i Volina. Kako pišu njemački mediji, policija istražuje uzrok nesreće.
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Preliminarni nalazi ukazuju na to da je autobus, iz nepoznatih razloga, prvo okrznuo ogradu, prevrnuo kutiju za hitne pozive i konačno se zaustavio u grmlju.
Bolničari su pružili pomoć povrijeđenima, niko nije trebao hospitalizaciju. Autobus je u nesreći oštećen i naknadno je izvučen iz provalije.
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