Logo

Autobus sletio sa auto-puta, 11 povrijeđenih

Autor:

ATV redakcija
05.07.2026 15:24

Komentari:

0
Аутобус слетио са пута и преврнуо се у Новом Селу
Foto: Printscreen/Facebook/Teretnjaci

Autobus kompanije Fliksbus sletio je sa auto-puta A2 u Njemačkoj u blizini Potsdama. Kako javljaju njemački mediji, 11 putnika je povrijeđeno.

Dio auto-puta A2 je bio zatvoren za saobraćaj prema Berlinu dva sata.

Dvospratni autobus Fliksbusa sletio je među grmlje i stabla. Vjetrobransko staklo je razbijeno, te je prednji dio vozila oštećen.

Povrijeđeno 11 putnika

Ipak, otprilike 70 ljudi u autobusu očigledno je imalo puno sreće; jedanaest putnika zadobilo je lakše povrede.

Ostaje nejasno zašto je autobus u nedjelju ujutro skrenuo sa puta dok je putovao prema Berlinu između Ziesara i Volina. Kako pišu njemački mediji, policija istražuje uzrok nesreće.

Доналд Трамп

Ekonomija

Tramp ušao u istoriju: Ovo je nova novčanica od 100 dolara

Preliminarni nalazi ukazuju na to da je autobus, iz nepoznatih razloga, prvo okrznuo ogradu, prevrnuo kutiju za hitne pozive i konačno se zaustavio u grmlju.

Bolničari su pružili pomoć povrijeđenima, niko nije trebao hospitalizaciju. Autobus je u nesreći oštećen i naknadno je izvučen iz provalije.

(Radiosarajevo)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

Njemačka

udes

Komentari (0)

Više iz rubrike

На овој фотографији коју је објавила новинска агенција Синхуа, радници чисте пало дрво поред пута у граду Ђијангпинг, Донгсинг у Фангченгангу, аутономној области Гуангси Џуанг на југу Кине, у суботу, 4. јула 2026. године, након што је јак временски систем погодио то подручје.

Svijet

Apokaliptični prizori u Kini: Oluja guta jug zemlje, ima mrtvih

3 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Stigla potvrda iz Kremlja: Tampon-zona se planski širi

5 h

0
Крвави пир у Бруклину: Пуцњава у Кони Ајленду, рањена и дјеца

Svijet

Krvavi pir u Bruklinu: Pucnjava u Koni Ajlendu, ranjena i djeca

6 h

0
Бењамин Нетанјаху, премијер Израела

Svijet

Netanjahu: SAD i Izrael dijele istu sudbinu

7 h

0

  • Najnovije

17

47

Đoković izgubio živce i na sav glas psovao na srpskom

17

39

Sjajna vijest za navijače: Evo gdje je prenos utakmice Borac - Levski

17

35

Bježao od policije, skočio u Savu i preplivao u Hrvatsku

17

29

Hiljade ljudi na sahrani HamneijaGdje je novi vrhovni vođa

17

12

U stanu pronađen leš muškarca, supruga šokirala policiju izjavom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima