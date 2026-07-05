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Трамп ушао у историју: Ово је нова новчаница од 100 долара

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 15:20

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Амерички предсједник САД Вашингтон
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Амерички министар финансија Скот Бесент саопштио је да су поводом обиљежавања 250 година од независности Сједињених Америчких Држава у оптицај пуштене новчанице америчког долара са потписом предсједника САД Доналда Трампа.

Бесент је на платформи Икс потврдио одлуку дијелећи објаву америчког предсједника са фотографијом новчанице од 100 долара на којој се налази Трампов потпис.

"Не постоји бољи начин да се обиљеже историјска достигнућа наше велике земље и предсједника Доналда Џ. Трампа од америчких новчаница са његовим потписом, и сасвим је прикладно да се ово историјско издање појави поводом 250. годишњице државе", навео је Бесент.

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Како преноси "Блумберг", америчке папирне новчанице традиционално носе потписе министра финансија и благајника САД, а не предсједника државе.

Администрација у Вашингтону је прошле године додала Трампово име Америчком институту за мир, као и у одбор Центра за сценске умјетности Џон Ф. Кенеди, који је преузео на почетку свог другог мандата.

Судија је касније пресудио да се његово име уклони са умјетничког комплекса, преноси "Б92".

У току је и поступак преименовања Међународног аеродрома Палм Бич на Флориди у Трампову част.

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Долар

Доналд Трамп

Америка

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