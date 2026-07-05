Враћају се под сач: Сладић објавио када стиже израженији топлотни талас

Аутор:Стеван Лулић
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Босну и Херцеговину до 12. јула очекује пријатније вријеме, а послије тога, тачније у другој половини мјесеца још израженији талас врућина.
Објавио је ово бх. метеоролог Недим Сладић, који је такође изнио своју прогнозу и за друге дијелове Европе.
Како је навео, двије европске земље се враћају "под сач" - Француска и Велика Британија.
"Међутим, овога пута без изражене влаге у ваздуху, као у прошлом таласу врућине. Ипак, температуре ваздуха поново иду изнад 40 степени, односно, до или мало изнад 35 степени", написао је Сладић.
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Југоисток Европе остаје пријатан, укључујући и Балкан, гдје се температуре ваздуха до 12. јула остају примјерене добу године (углавном од 27 до 33 степена).
"Како је већ претходно наведено, до 12. јула нема изражене врућине на подручју Босне и Херцеговине. У другој половини јула, поновићемо, постоје сигнали за израженији талас врућина. До тада, искористите пријатнији дио љета", каже метеоролог.
Додао је да на нови талас израженијих врућина треба рачунати у другој половини јула.
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