Слиједи временски шок: Ова три дана доносе хаос, спремите се

Аутор:АТВ редакција
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Републику Српску сутра очекује нагло наоблачење које поподне и увече доноси повремену кишу и локалне пљускове са грмљавином, док ће се углавном суво вријеме задржати само на крајњем југу.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, сјеверних смјерова. Јутарња температура ваздуха кретаће се од 9 до 17 степени Целзијуса, на југу до 22, док ће максимална дневна износити од 26 до 31 степен, на југу око 33, а у вишим предјелима од 22 степена Целзијуса.
У Бањалуци ће сутра преовладавати промјенљиво облачно вријеме уз сунчане периоде током дана. Поподне и увече очекује се јачи развој облачности са повременом кишом и пљусковима. Јутарња температура ваздуха износиће око 16, а максимална дневна око 29 степени Целзијуса.
У Крајини, те у централним и источним предјелима, током дана биће промјенљиво облачно уз сунчане периоде и пријатно топло вријеме, док поподне и увече стиже облачност која доноси повремену кишу и пљускове праћене грмљавином.
У Семберији се очекује слично вријеме уз сунчане интервале, а поподне и увече је могућа пролазна и повремена киша само понегдје.
У Херцеговини ће претежно сунчано и топло вријеме обиљежити већи дио дана, а поподне и увече доћи до развоја облачности која доноси повремену кишу и пљускове углавном у вишим предјелима.
У уторак се очекује претежно сунчано вријеме уз промјенљиву облачност и пораст температура. Поподне ће доћи до развоја облака који доносе повремене локалне пљускове са грмљавином, углавном на југозападу, југу и југоистоку. Максимална температура ваздуха кретаће се од 29 до 34 степена Целзијуса.
У сриједу ће бити топло уз сунчане периоде и промјенљиву облачност. Поподне се очекује повремена киша и локални пљускови, углавном на истоку и југу. Максимална температура ваздуха износиће од 27 до 34 степена Целзијуса.
У четвртак нас очекује претежно сунчано и врло топло вријеме. Поподне је само понегдје на истоку могућа ријетка појава локалних пљускова. Максимална температура ваздуха достизаће од 29 до чак 35 степени Целзијуса.
Према ријечима дежурног синоптичара Милице Ђорђевић, биометеоролошке прилике за сутра биће релативно повољне, али се посебан опрез савјетује особама са кардиоваскуларним обољењима.
У централној Европи су сутра могући повремена киша и локални пљускови уз веома пријатне температуре. Насупрот томе, велика врућина се наставља у Шпанији и Португалији гдје ће се температуре пењати и до 43 степена Целзијуса, а овај топлотни талас се преноси на Француску и југ Енглеске. У Лондону ће сутра бити до 33 степена Целзијуса, док ће у Паризу жива у термометру стићи до 36 степени Целзијуса. У региону се очекују дневни пљускови са грмљавином, изузев Грчке и јужног Јадрана гдје остаје сунчано са максималном температуром до 35 степени Целзијуса.
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