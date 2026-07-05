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Слиједи временски шок: Ова три дана доносе хаос, спремите се

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 12:17

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киша невријеме лоше вријеме падавине
Фото: ATV

Републику Српску сутра очекује нагло наоблачење које поподне и увече доноси повремену кишу и локалне пљускове са грмљавином, док ће се углавном суво вријеме задржати само на крајњем југу.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, сјеверних смјерова. Јутарња температура ваздуха кретаће се од 9 до 17 степени Целзијуса, на југу до 22, док ће максимална дневна износити од 26 до 31 степен, на југу око 33, а у вишим предјелима од 22 степена Целзијуса.

У Бањалуци ће сутра преовладавати промјенљиво облачно вријеме уз сунчане периоде током дана. Поподне и увече очекује се јачи развој облачности са повременом кишом и пљусковима. Јутарња температура ваздуха износиће око 16, а максимална дневна око 29 степени Целзијуса.

Прогноза по регијама за сутра

У Крајини, те у централним и источним предјелима, током дана биће промјенљиво облачно уз сунчане периоде и пријатно топло вријеме, док поподне и увече стиже облачност која доноси повремену кишу и пљускове праћене грмљавином.

У Семберији се очекује слично вријеме уз сунчане интервале, а поподне и увече је могућа пролазна и повремена киша само понегдје.

У Херцеговини ће претежно сунчано и топло вријеме обиљежити већи дио дана, а поподне и увече доћи до развоја облачности која доноси повремену кишу и пљускове углавном у вишим предјелима.

Вријеме наредна три дана: Повратак екстремних врућина

У уторак се очекује претежно сунчано вријеме уз промјенљиву облачност и пораст температура. Поподне ће доћи до развоја облака који доносе повремене локалне пљускове са грмљавином, углавном на југозападу, југу и југоистоку. Максимална температура ваздуха кретаће се од 29 до 34 степена Целзијуса.

У сриједу ће бити топло уз сунчане периоде и промјенљиву облачност. Поподне се очекује повремена киша и локални пљускови, углавном на истоку и југу. Максимална температура ваздуха износиће од 27 до 34 степена Целзијуса.

У четвртак нас очекује претежно сунчано и врло топло вријеме. Поподне је само понегдје на истоку могућа ријетка појава локалних пљускова. Максимална температура ваздуха достизаће од 29 до чак 35 степени Целзијуса.

Биометеоролошка прогноза и стање у Европи

Према ријечима дежурног синоптичара Милице Ђорђевић, биометеоролошке прилике за сутра биће релативно повољне, али се посебан опрез савјетује особама са кардиоваскуларним обољењима.

У централној Европи су сутра могући повремена киша и локални пљускови уз веома пријатне температуре. Насупрот томе, велика врућина се наставља у Шпанији и Португалији гдје ће се температуре пењати и до 43 степена Целзијуса, а овај топлотни талас се преноси на Француску и југ Енглеске. У Лондону ће сутра бити до 33 степена Целзијуса, док ће у Паризу жива у термометру стићи до 36 степени Целзијуса. У региону се очекују дневни пљускови са грмљавином, изузев Грчке и јужног Јадрана гдје остаје сунчано са максималном температуром до 35 степени Целзијуса.

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