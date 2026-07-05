Logo

Дан великог светитеља: Због ове молитве данас се дешавају чуда

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 08:02

Коментари:

0
Дан великог светитеља: Због ове молитве данас се дешавају чуда
Фото: АТВ

Српска православна црква данас обиљежава празник Светог свештеномученика Јевсевија, епископа Самосатског, великог борца против аријанске јереси и једног од најзначајнијих заштитника православне вјере у 4. вијеку.

Свети Јевсевије остао је упамћен као непоколебљиви бранилац православља у вријеме великих прогона хришћана. Својим залагањем допринио је избору Светог Мелетија за антиохијског патријарха, али су аријанци убрзо покварили тај договор и прогнали Мелетија са престола.

Предање каже да је за вријеме прогона које је спроводио цар Јулијан Одступник, Јевсевије скинуо епископску одежду и обукао војничку униформу како би неопажено обилазио хришћанске заједнице у Сирији, Феникији и Палестини. На тај начин храбрио је вјернике, учвршћивао православну вјеру и постављао свештенике, ђаконе и епископе тамо гдје је то било потребно.

Судница, чекић

Свијет

Узео ауто на лизинг, па га продао у БиХ: Осуђен због преваре

Послије Јулијанове смрти учествовао је у раду Сабора у Антиохији, на којем је поново осуђена аријанска јерес и потврђено учење усвојено на Првом васељенском сабору. Међутим, доласком цара Валента поново су услиједили прогони православних епископа, па је и Јевсевије био протјеран.

По повратку из изгнанства наставио је да обилази епархије и уређује црквени живот. Током боравка у граду Долихини, гдје је дошао да устоличи новог епископа и учврсти православну вјеру, тешко је рањен када је један јеретик бацио цријеп са крова на његову главу. Од задобијених повреда преминуо је 379. године, преноси Курир.

На данашњи дан вјерује се да вјерници треба да изговоре ову молитву:

"Био си насљедник Апостола престолом и заједничар духом, богонадахнуто дјело си нашао у виђењу духовног узрастања: Због тога си уздизао ријеч истине и ради вјере си до крви пострадао, свештеномучениче Јевсевије: Моли Христа Бога да спасе душе наше."

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

СПЦ

Српска православна црква

Православни календар

светац

молитва

Коментари (0)

Прочитајте више

Узео ауто на лизинг, па га продао у БиХ: Осуђен због преваре

Свијет

Узео ауто на лизинг, па га продао у БиХ: Осуђен због преваре

2 ч

0
Француски репрезентативац Килијан Мбапе након утакмице осмине финала Светског првенства у фудбалу између Парагваја и Француске у Филаделфији.

Фудбал

Французи у четвртфиналу Мундијала: Мбапе из пенала срушио Парагвај

2 ч

0
свијеће паљење свијећа црква

Република Српска

Парастос убијеним Србима у Крњићима: За злочине још нико није одговарао

2 ч

0
Возило Хитне помоћи.

Хроника

Туђина однијела још један живот: Радник из БиХ преминуо након 20 дана борбе

11 ч

0

Више из рубрике

Марко спасио маче из хрпе смећа

Друштво

Видио да се нешто помјера и зауставио пресу: Марко у посљедњи трен спасио један живот

13 ч

0
Воћар Борис Тадић у воћњаку.

Друштво

Иновативни концепт воћара из Рамића одушевио и мале и велике

14 ч

0
Бањалучани стоје поред тезги на тржници.

Друштво

Шаренило на тезгама: Истражили смо какве су цијене на бањалучкој пијаци

14 ч

0
Granica Granicni prelaz Hrvatska

Друштво

Ако путујете на Јадран, ово морате знати: Возаче из БиХ чекају нова правила

16 ч

0

  • Најновије

10

12

Нетанјаху: САД и Израел дијеле исту судбину

10

07

Крвави обрачун у Чаковцу: Пуцао испред клуба, па побјегао у БиХ?

09

53

Необична акција у Приједору: Ватрогасци спасили дјечака из табуреа

09

45

Драма на Хвару: Букти велики пожар, куће бранили и канадери

09

35

Стевандић питао ЕУ за Братунац: Шта вас спречава да дођете?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима