Дан великог светитеља: Због ове молитве данас се дешавају чуда

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква данас обиљежава празник Светог свештеномученика Јевсевија, епископа Самосатског, великог борца против аријанске јереси и једног од најзначајнијих заштитника православне вјере у 4. вијеку.
Свети Јевсевије остао је упамћен као непоколебљиви бранилац православља у вријеме великих прогона хришћана. Својим залагањем допринио је избору Светог Мелетија за антиохијског патријарха, али су аријанци убрзо покварили тај договор и прогнали Мелетија са престола.
Предање каже да је за вријеме прогона које је спроводио цар Јулијан Одступник, Јевсевије скинуо епископску одежду и обукао војничку униформу како би неопажено обилазио хришћанске заједнице у Сирији, Феникији и Палестини. На тај начин храбрио је вјернике, учвршћивао православну вјеру и постављао свештенике, ђаконе и епископе тамо гдје је то било потребно.
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Послије Јулијанове смрти учествовао је у раду Сабора у Антиохији, на којем је поново осуђена аријанска јерес и потврђено учење усвојено на Првом васељенском сабору. Међутим, доласком цара Валента поново су услиједили прогони православних епископа, па је и Јевсевије био протјеран.
По повратку из изгнанства наставио је да обилази епархије и уређује црквени живот. Током боравка у граду Долихини, гдје је дошао да устоличи новог епископа и учврсти православну вјеру, тешко је рањен када је један јеретик бацио цријеп са крова на његову главу. Од задобијених повреда преминуо је 379. године, преноси Курир.
На данашњи дан вјерује се да вјерници треба да изговоре ову молитву:
"Био си насљедник Апостола престолом и заједничар духом, богонадахнуто дјело си нашао у виђењу духовног узрастања: Због тога си уздизао ријеч истине и ради вјере си до крви пострадао, свештеномучениче Јевсевије: Моли Христа Бога да спасе душе наше."
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