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Шаренило на тезгама: Истражили смо какве су цијене на бањалучкој пијаци

Аутор:

Валерија Илић
04.07.2026 19:22

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Бањалучани стоје поред тезги на тржници.
Фото: АТВ

Бањалучка пијаца ових дана нуди богату палету сезонског воћа и поврћа, али уз шарене тезге неизоставна тема остају цијене које дијеле мишљења и продаваца и купаца.

Тезге на бањалучкој пијаци су испуњене свјежим производима, а понуда је разноврснија него претходних мјесеци.

Од домаћег парадајза, краставаца и паприка до кајсија, брескви и трешања, избора не недостаје. Трговци истичу да правила више нема када је у питању пазар, све зависи од дана до дана.

"Па продаја ту и тамо, како који дан, а цијене су веће, али свугдје су веће, нема сад да кажеш то је то, све су цијене веће, према томе, знаш како, чим гориво поскупи одмах оде све горе, а кад гориво падне цијене остају исте, ја сам произвођач па знам, ја сам задовољна, иначе сам задовољна у животу", "Па нису цијене јаче, парадајз вам је наш домаћи сад стигао, од 3КМ до 4КМ, кромпир 2КМ, крастав 1,5КМ, паприка од 2 до 2,5КМ, лук 2КМ, нормалне су цијене као што су и биле. Па шта да вам кажем, нема пуно муштерија, видите и сами, данас мало петак, субота, недеља то се одради, а ових дана има шта има", "Посла нема, јастук имам и не сикирам се ништа. Данас је пензија сутра су наше паре", истакли су продавци.

Сезонских производа има довољно. Једни рачунају хоће ли успјети продати све што су изнијели на тезге, други пажљиво сабирају колико могу издвојити за куповину.

Понуда на пијаци је богата и шарена, али оно што привлачи купце нису боје воћа и поврћа него цијене, док се продавци надају доброј сезони, купци ипак очекују нешто ниже цијене.

"Цијене су заиста прилично високе, није баш све, али у суштини воће је јако скупо ово баш сад које иде", "Мени ово ништа није скупо, свашта сам купила, трешње, боровнице, свега, не треба рећи да је скупо", "Па добро како су врућине и посао солидне су, могле би бити мало ниже, али свугдје су цијене у свијету, узеле свога маха, тако да требали би бити задовољни", "Па кад се мора, мора се, шарено је, ту су негдје цијене", навели су купци.

Шта ће се наредних седмица мијењати, понуда или цијене, остаје да се види. До тада, купци настављају да траже најбољи однос квалитета и цијена.

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Тагови :

Цијене

Бањалука

Тржница Бањалука

Цијене воћа и поврћа

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