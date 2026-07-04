Шта нас чека након љетног ''пржења'': Објављен дугорочна прогноза

Аутор:Стеван Лулић
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Метеоролози странице Север Ведер Јуроп објавили су прву дугорочну прогнозу за зиму, којом су наговијестили шта нас чека након љетног ''пржења''.
Према тврдњама метеоролога, заснованих на анализама океана, тзв. хладна капља поново се шири, док се истовремено у тропском дијелу Тихог океана развија снажан Супер Ел Нињо.
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Заједно, појаве већ дају снажне ране назнаке какви би притисак и температуре могли бити током зиме у Сједињеним Државама, Канади и Европи, наводи "Север Ведер Јуроп".
Нови тренд хлађења примјетан је у сјеверном Атлантику, док подаци показују стварање и ширење нове хладне капље за коју прогнозе предвиђају да ће трајати до 2027. године.
Сјеверни Атлантик сада је знатно хладнији него у исто вријеме прошле године, а посебно се истиче подручје Голфске струје које показује неколико степени ниже температуре него лани.
То хладно подручје сјеверног Атлантика супротставља се снажном Супер Ел Нињу који се развија у тропском Тихом океану.
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Гледајући прогнозе за децембар, Север Ведер Јуроп наводи како је хладна аномалија и даље присутна. Према томе, утврђује се како она није само пролазна појава која траје неколико дана или седмица, него дугорочна назнака.
Осим тога, прогноза за децембар показује снажан контраст између Супер Ел Ниња и хладног сјеверног Атлантика.
Анализом је утврђено како је атлантска хладна аномалија можда нуспојава промјењивог глобалног временског система који прелази у режим Супер Ел Ниња, с обзиром на то да су океанске аномалије често више показатељ великих промјена у атмосфери.
Узимајући у обзир нове податке, као и узорке из протеклих година, очекује се висок притисак над Канадом те низак над централним и јужним Сједињеним Америчким Државама.
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Ел Нињо би могао донијети топле аномалије у сјеверне дијелове САД и Канаде, али и растућу аномалију хладног ваздуха над централним, јужним и источним дијеловима САД.
Када је у питању Европа, очекује се ширење високог притиска, те све више топлих аномалија дубљим уласком у зиму.
То значи да би Европа могла имати блажу и топлију зиму од просјека.
Ипак, напомиње се да је за прецизније прогнозе још увијек рано.
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