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Узео ауто на лизинг, па га продао у БиХ: Осуђен због преваре

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 07:59

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Узео ауто на лизинг, па га продао у БиХ: Осуђен због преваре
Фото: Unsplash

Суд у Фројденштату прогласио је кривим мушкарца који је аутомобил, који је узео од лизинг куће, продао у Босни и Херцеговини, иако је био свјестан да није прави власник.

Пресуда се односи на случај преваре и злоупотребе повјерења, а судија је нагласио да је оптужени био свјестан да возило није смио да отуђи. С друге стране, оптужени је тврдио да није знао да не смије да прода возило, а до продаје је дошло јер више није имао новца да плаћа рате за BMW. Тако је аутомобил продат у Босни и Херцеговини, иако је правно припадао лизинг компанији.

Иначе, продати аутомобил је био предмет лизинг уговора, што значи да корисник има право да га вози, али не и да га прода до исплате посљедње рате. Он је осуђен на условну казну затвора. Детаљи о висини казне нису наведени у доступном извјештају, али се ради о кривичном дјелу које обухвата превару и злоупотребу повјерења.

Медији подсјећају да продаја лизинг аутомобила није правно дозвољена јер је корисник лизинга само посједник, а не и власник возила. Власник је лизинг кућа (или банка), која мора дати сагласност за сваку продају. Продаја туђег аутомобила представља кривично дјело утаје и законски је кажњива, преносе Независне.

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Тагови :

проневјера

Њемачка

Држављанин БиХ

пресуда

Аутомобил

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