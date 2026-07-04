Видио да се нешто помјера и зауставио пресу: Марко у посљедњи трен спасио један живот

Аутор:АТВ редакција
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Да су емпатија и велико срце најлепши животни покретачи, увјерила нас је прича радника ЈКП "Шумадија", Марка Бајрамовића, који је од сигурне и страховите смрти спасао улично маче старо тек неколико недјеља.
Наиме, тробојно маче је, у потрази за храном, или чак, циљано бачено да угине од стране непознате особе, завршило у дну контејнера.
Но, сплетом несвакидашњих околности, прије него што је маче завршило у преси, Марко је примијетио да се у мору смећа нешто помјера, зауставио машину, извадио животињу и тако јој пружио прилику да живи.
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Очевици су навели да је Марко без оклијевања зауставио машину и провјерио о чему се ради.
"На његово изненађење, међу отпадом се налазило преплашено и исцрпљено маче, које је захваљујући његовој брзој реакцији извучено на сигурно и добило нову шансу за живот", причају очевици.
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Марков гест је доказ да наше мало многим бићима значи једину шансу за живот. Стога, с обзиром да су врели љетни дани и даље пред нама и да ће температуре достизати и близу 40 степени, ово је идеални подстрек да испред својих зграда и фирми, изнесемо чинију са водом и тако постанемо херој неке уличне маце, куце или птице.
Овај хумани гест само још једном потврђује да треба да водимо рачуна о сваком живом бићу, и да пружимо помоћ кад год смо то у могућности.
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