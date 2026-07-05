Spremno 100.000 KM za podsticaje privredi

Načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti opštine Čelinac Slaviša Blaženović rekao je da će u ovoj lokalnoj zajednici u tekućoj godini biti obezbijeđeno 100.000 KM za podsticaje privredi.

"U avgustu će biti objavljen javni poziv za startapove za oblast preduzetničke djelatnosti-prerada, industrija, zanatstvo te IT sektor koje će opština podržati sa 50.000 KM uz dodatnih 50.000 KM koje je obezbijedio `Karitas` u okviru projekta osnaživanja lokalnih zajednica", pojasnio je Blaženović.

On je dodao da ovo odjeljenje aktivno pruža pomoć privrednicima koji se prijavljuju na brojne konkurse i javne pozive koje je objavljivala Vlada Srpske, odnosno Ministarstvo privrede i preduzetništva.

Blaženović je napomenuo da je u toku izrada regulacionog plana za formiranje industrijske zone u Staroj Dubravi gdje se pokušava opštinsko zemljište staviti u funkciju privrede.

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Ocijenio zadovoljavajućim privredno poslovanje u ovoj lokalnoj zajednici ove godine, osim u drvnoj industriji, te izrazio nadu da će ti problemi uskoro biti riješeni.

"Drvoprerađivači su početkom godine izrazili nezadovoljni raspodjelom trupaca zbog čega opština Čelinac u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i preduzećem "Šume Srpske" pokušava da pronađe povoljno rješenje da bi svi bili zadovoljni", rekao je on.

Kako je naveo, drvoprerađivači iz ove lokalne zajednice se sve više orijentišu na domaće tržište, odnosno opremanje novoizgrađenih zgrada.

Blaženović je podsjetio da je 15. juna osnovan Privredni savjet opštine Čelinac na kojem će se iznositi problemi privrede i preduzetnika te raditi na poboljšanju saradnje između lokalne zajednice i privrednog sektora.

On kaže da su na području opštine Čelinac registrovana 462 samostalna preduzetnika koja zapošljavaju oko 2.700 ljudi te dodao da se broj privrednih subjekata povećava svake godine, prenosi Srna.