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Ko je bjegunac iz Čakovca? Osuđivan u BiH, sada upucao mladiće

Autor:

ATV redakcija
05.07.2026 13:31

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Пиштољ, оружје
Foto: Pexels

Muškarac za kojim hrvatska policija intenzivno traga zbog pokušaja ubistva i teškog ranjavanja dvojice mladića ispred noćnog kluba u Čakovcu je Danijel Trninić (43).

Prema pisanju Jutarnjeg, riječ je o bjeguncu koji je odranije dobro poznat bezbjednosnim agencijama u regionu, a njegov kriminalni dosije seže do velikih narko-operacija u Bosni i Hercegovini.

Trninić je pravosudnim organima u BiH postao poznat kada je raskrinkan u velikoj policijskoj akciji kodnog naziva „Unikat“.

On je 2020. godine u BiH osuđen na pet i po godina zatvora kao član organizovane kriminalne grupe. Ta grupa je na području Banjaluke podigla dvije savremene i sofisticirane laboratorije za uzgoj marihuane te organizovala njen dalji šverc i distribuciju ka zemljama Evropske unije.

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Dok se u kuloarima kao motiv najnovijeg krvavog obračuna u Hrvatskoj spominje sukob oko kokaina, tamošnja policija je uspjela da locira automobil koji je Trninić koristio prilikom bijega. Vozilo je pronađeno parkirano pored Gimnazije Josipa Slavenskog, zbog čega je jučerašnja potraga bila fokusirana na to područje.

Sve policijske uprave u Hrvatskoj su podignute na noge, a građani se upozoravaju da mu se nipošto ne približavaju ukoliko ga uoče, već da odmah pozovu broj 192.

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Danijel Trninić

Čakovec

Pucnjava Čakovec noćni klub

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