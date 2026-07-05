Slijedi vremenski šok: Ova tri dana donose haos, spremite se

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Republiku Srpsku sutra očekuje naglo naoblačenje koje popodne i uveče donosi povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, dok će se uglavnom suvo vrijeme zadržati samo na krajnjem jugu.
Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 9 do 17 stepeni Celzijusa, na jugu do 22, dok će maksimalna dnevna iznositi od 26 do 31 stepen, na jugu oko 33, a u višim predjelima od 22 stepena Celzijusa.
U Banjaluci će sutra preovladavati promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode tokom dana. Popodne i uveče očekuje se jači razvoj oblačnosti sa povremenom kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura vazduha iznosiće oko 16, a maksimalna dnevna oko 29 stepeni Celzijusa.
U Krajini, te u centralnim i istočnim predjelima, tokom dana biće promjenljivo oblačno uz sunčane periode i prijatno toplo vrijeme, dok popodne i uveče stiže oblačnost koja donosi povremenu kišu i pljuskove praćene grmljavinom.
U Semberiji se očekuje slično vrijeme uz sunčane intervale, a popodne i uveče je moguća prolazna i povremena kiša samo ponegdje.
U Hercegovini će pretežno sunčano i toplo vrijeme obilježiti veći dio dana, a popodne i uveče doći do razvoja oblačnosti koja donosi povremenu kišu i pljuskove uglavnom u višim predjelima.
U utorak se očekuje pretežno sunčano vrijeme uz promjenljivu oblačnost i porast temperatura. Popodne će doći do razvoja oblaka koji donose povremene lokalne pljuskove sa grmljavinom, uglavnom na jugozapadu, jugu i jugoistoku. Maksimalna temperatura vazduha kretaće se od 29 do 34 stepena Celzijusa.
U srijedu će biti toplo uz sunčane periode i promjenljivu oblačnost. Popodne se očekuje povremena kiša i lokalni pljuskovi, uglavnom na istoku i jugu. Maksimalna temperatura vazduha iznosiće od 27 do 34 stepena Celzijusa.
U četvrtak nas očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme. Popodne je samo ponegdje na istoku moguća rijetka pojava lokalnih pljuskova. Maksimalna temperatura vazduha dostizaće od 29 do čak 35 stepeni Celzijusa.
Prema riječima dežurnog sinoptičara Milice Đorđević, biometeorološke prilike za sutra biće relativno povoljne, ali se poseban oprez savjetuje osobama sa kardiovaskularnim oboljenjima.
U centralnoj Evropi su sutra mogući povremena kiša i lokalni pljuskovi uz veoma prijatne temperature. Nasuprot tome, velika vrućina se nastavlja u Španiji i Portugaliji gdje će se temperature penjati i do 43 stepena Celzijusa, a ovaj toplotni talas se prenosi na Francusku i jug Engleske. U Londonu će sutra biti do 33 stepena Celzijusa, dok će u Parizu živa u termometru stići do 36 stepeni Celzijusa. U regionu se očekuju dnevni pljuskovi sa grmljavinom, izuzev Grčke i južnog Jadrana gdje ostaje sunčano sa maksimalnom temperaturom do 35 stepeni Celzijusa.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
2 h0
Hronika
2 h2
Društvo
2 h0
Srbija
2 h0
Društvo
2 h0
Društvo
5 h0
Društvo
6 h0
Društvo
17 h0
Najnovije
14
13
14
04
13
50
13
31
13
19
Trenutno na programu