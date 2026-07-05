Slijedi vremenski šok: Ova tri dana donose haos, spremite se

Republiku Srpsku sutra očekuje naglo naoblačenje koje popodne i uveče donosi povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, dok će se uglavnom suvo vrijeme zadržati samo na krajnjem jugu.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 9 do 17 stepeni Celzijusa, na jugu do 22, dok će maksimalna dnevna iznositi od 26 do 31 stepen, na jugu oko 33, a u višim predjelima od 22 stepena Celzijusa.

U Banjaluci će sutra preovladavati promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode tokom dana. Popodne i uveče očekuje se jači razvoj oblačnosti sa povremenom kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura vazduha iznosiće oko 16, a maksimalna dnevna oko 29 stepeni Celzijusa.

Prognoza po regijama za sutra

U Krajini, te u centralnim i istočnim predjelima, tokom dana biće promjenljivo oblačno uz sunčane periode i prijatno toplo vrijeme, dok popodne i uveče stiže oblačnost koja donosi povremenu kišu i pljuskove praćene grmljavinom.

U Semberiji se očekuje slično vrijeme uz sunčane intervale, a popodne i uveče je moguća prolazna i povremena kiša samo ponegdje.

U Hercegovini će pretežno sunčano i toplo vrijeme obilježiti veći dio dana, a popodne i uveče doći do razvoja oblačnosti koja donosi povremenu kišu i pljuskove uglavnom u višim predjelima.

Vrijeme naredna tri dana: Povratak ekstremnih vrućina

U utorak se očekuje pretežno sunčano vrijeme uz promjenljivu oblačnost i porast temperatura. Popodne će doći do razvoja oblaka koji donose povremene lokalne pljuskove sa grmljavinom, uglavnom na jugozapadu, jugu i jugoistoku. Maksimalna temperatura vazduha kretaće se od 29 do 34 stepena Celzijusa.

U srijedu će biti toplo uz sunčane periode i promjenljivu oblačnost. Popodne se očekuje povremena kiša i lokalni pljuskovi, uglavnom na istoku i jugu. Maksimalna temperatura vazduha iznosiće od 27 do 34 stepena Celzijusa.

U četvrtak nas očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme. Popodne je samo ponegdje na istoku moguća rijetka pojava lokalnih pljuskova. Maksimalna temperatura vazduha dostizaće od 29 do čak 35 stepeni Celzijusa.

Biometeorološka prognoza i stanje u Evropi

Prema riječima dežurnog sinoptičara Milice Đorđević, biometeorološke prilike za sutra biće relativno povoljne, ali se poseban oprez savjetuje osobama sa kardiovaskularnim oboljenjima.

U centralnoj Evropi su sutra mogući povremena kiša i lokalni pljuskovi uz veoma prijatne temperature. Nasuprot tome, velika vrućina se nastavlja u Španiji i Portugaliji gdje će se temperature penjati i do 43 stepena Celzijusa, a ovaj toplotni talas se prenosi na Francusku i jug Engleske. U Londonu će sutra biti do 33 stepena Celzijusa, dok će u Parizu živa u termometru stići do 36 stepeni Celzijusa. U regionu se očekuju dnevni pljuskovi sa grmljavinom, izuzev Grčke i južnog Jadrana gdje ostaje sunčano sa maksimalnom temperaturom do 35 stepeni Celzijusa.