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Dan velikog svetitelja: Zbog ove molitve danas se dešavaju čuda

Autor:

ATV redakcija
05.07.2026 08:02

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Дан великог светитеља: Због ове молитве данас се дешавају чуда
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva danas obilježava praznik Svetog sveštenomučenika Jevsevija, episkopa Samosatskog, velikog borca protiv arijanske jeresi i jednog od najznačajnijih zaštitnika pravoslavne vjere u 4. vijeku.

Sveti Jevsevije ostao je upamćen kao nepokolebljivi branilac pravoslavlja u vrijeme velikih progona hrišćana. Svojim zalaganjem doprinio je izboru Svetog Meletija za antiohijskog patrijarha, ali su arijanci ubrzo pokvarili taj dogovor i prognali Meletija sa prestola.

Predanje kaže da je za vrijeme progona koje je sprovodio car Julijan Odstupnik, Jevsevije skinuo episkopsku odeždu i obukao vojničku uniformu kako bi neopaženo obilazio hrišćanske zajednice u Siriji, Fenikiji i Palestini. Na taj način hrabrio je vjernike, učvršćivao pravoslavnu vjeru i postavljao sveštenike, đakone i episkope tamo gdje je to bilo potrebno.

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Poslije Julijanove smrti učestvovao je u radu Sabora u Antiohiji, na kojem je ponovo osuđena arijanska jeres i potvrđeno učenje usvojeno na Prvom vaseljenskom saboru. Međutim, dolaskom cara Valenta ponovo su uslijedili progoni pravoslavnih episkopa, pa je i Jevsevije bio protjeran.

Po povratku iz izgnanstva nastavio je da obilazi eparhije i uređuje crkveni život. Tokom boravka u gradu Dolihini, gdje je došao da ustoliči novog episkopa i učvrsti pravoslavnu vjeru, teško je ranjen kada je jedan jeretik bacio crijep sa krova na njegovu glavu. Od zadobijenih povreda preminuo je 379. godine, prenosi Kurir.

Na današnji dan vjeruje se da vjernici treba da izgovore ovu molitvu:

"Bio si nasljednik Apostola prestolom i zajedničar duhom, bogonadahnuto djelo si našao u viđenju duhovnog uzrastanja: Zbog toga si uzdizao riječ istine i radi vjere si do krvi postradao, sveštenomučeniče Jevsevije: Moli Hrista Boga da spase duše naše."

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