Tuđina odnijela još jedan život: Radnik iz BiH preminuo nakon 20 dana borbe

Građevinski radnik iz Bosne i Hercegovine preminuo je nakon što je teško povrijeđen tokom izvođenja radova na jednom italijanskom gradilištu.

Kako italijanski mediji prenose, riječ je o J.G. (65), nastanjenom u mjestu Barbarano Mosana, koji je umro u bolnici nakon 20 dana agonije.

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Radnik iz BiH je teško stradao 11. juna u nesreći koja se dogodila na gradilištu gdje je radio za građevinsku kompaniju u kojoj je bio zaposlen.

Tragedija se dogodila u Ulici Via Don Kalabrija u Longareu, ispred sjedišta zadruge "Elica“, koja je naručila radove od kompanije "Karta Bruno“. J.G. je za ovu kompaniju radio 25 godina. Posao se odnosio na popravku parkinga, a tog dana je J.G. sa kolegama postavljao ivičnjake.

Prema početnoj rekonstrukciji, kolega žrtve je utovario rolnu materijala sa metalnim premazom na viljuškar da bi je pomjerio. Međutim, ona se okliznula i otkotrljala prema radniku iz BiH, koji je udaren otpozadi: zadobio je snažan udarac u potiljak, koji ga je oborio na zemlju.

Prva pomoć

Prvu pomoć su mu ukazale radne kolege, koje su odmah pozvale hitnu službu. Hitna pomoć je pružila pomoć povrijeđenom muškarcu, hitno ga prevezavši u bolnicu San Bortolo, gdje je primljen u kritičnom stanju.

Međutim, radnik iz BiH se nije mogao oporaviti od teške povrede glave i preminuo je u četvrtak (2. jula). Porodica sada, uz advokata Stefana Perona, čeka da tužilaštvo potpiše ovlaštenje za održavanje sahrane.

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"Bio je čovjek posvećen svom poslu i porodici, bez ikakvih briga“, rekao je jedan njegov kolega.

Tog dana, na teren su izašli i inspektori rada koji su izvršili uviđaj na licu mjesta i ispitali svjedoke. Tužilac, koji je prvobitno pokrenuo istragu o teškim tjelesnim povredama iz nehata, sada je slučaj preinačio u ubistvo iz nehata. Sudija će morati da odluči da li će naložiti obdukciju, a zatim utvrditi eventualnu odgovornost, prenosi portal "Nezavisne".