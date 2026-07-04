Detalji tragedije u Kotor Varošu: Utopio se 15-godišnji dječak

Autor:ATV redakcija
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Na kupalištu u rijeci Vrbanji kod Kotor Varoši danas se utopio dječak (15), potvrđeno je iz Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.
Tragedija se dogodila oko 14 časova.
Uviđaj je obavio dežurni tužilac OJT Banjaluka zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice Kotor Varoš.
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"Radi utvrđivanja vremena i uzroka smrti, tužilac je naložio obdukciju djeteta, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske", rečeno je iz OJT Banjaluka za "Srpska info".
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