Detalji tragedije u Kotor Varošu: Utopio se 15-godišnji dječak

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Na kupalištu u rijeci Vrbanji kod Kotor Varoši danas se utopio dječak (15), potvrđeno je iz Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.

Tragedija se dogodila oko 14 časova. Uviđaj je obavio dežurni tužilac OJT Banjaluka zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice Kotor Varoš. Hronika Stravična tragedija na kupalištu u Srpskoj: Utopio se maloljetnik "Radi utvrđivanja vremena i uzroka smrti, tužilac je naložio obdukciju djeteta, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske", rečeno je iz OJT Banjaluka za "Srpska info".

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