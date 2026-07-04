Inovativni koncept voćara iz Ramića oduševio i male i velike

Na obroncima Kozare, nedaleko od Banjaluke Boris Tadić podigao je, prije više od dvije decenije voćnjak.

Ono u čemu je ovaj voćar napravio iskorak i razlikuje se od drugih je između ostalog koncept- niz akcija „ Uberi svoje voće“. Djeca iz vrtića i nižih razreda imaju mogućnost da uživaju u plodovima koji su sami ubrali, a stariji da se makar na kratko vrate prirodi. Nakon berbe trešanja i višanja na redu su ribizle i rane kupine. Crna ribizla se, kaže naš domaćin, rijetko gaji kod nas iako nije zahtjevno voće ,za razliku od crvene.

"Pokazalo se da crvena ribizla na našem tipu zemljišta sporo raste , teško , daje slab prinos, dok je crna ribizla potpuno drugačija brzo raste, brzo ulazi u rod. Crna ribizla je jedno od najzdravijih voćki,a ko ne i najzdravije voće, inače voćka bogata antioksidantima, vitaminom c", rekao je voćar Boris Tadić.

Ko pati od anemije ili visokog krvnog pritiska mogao bi ovo voće češće da jede , pa i da ga zasadi. Ono što se mora imati na umu je da traži dosta vode.

"Kad su visoke temperature mora se navodnjavati, mora se navodnjavati i kad nema ploda nakon berbe , nije ona biljka visokih temperatura ovdje kod nas postaje prevruće tako da bi trebalo birati neke parcele koje su manje osunčane , više u sjenici", dodao je Tadić.

Kupina je takođe prava riznica zdravlja koja za uzgoj nije previše zahtjevna. Ko želi da u Ramićima sam bere ovo voće , više je nego dobrodošao. Kilogram kupina koštaće ga oko 8 i po ,a crne ribizle su po 7 maraka, što su mnogo niže cijene nego na pijacama i u marketima.

Za nekoliko dana na ovim prostorima završava se berba crne ribizle. Istovremeno počinje berba kupine koja će u Republici Srpskoj trajati najvjerovatnije do sredine avgusta.