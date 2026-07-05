Uzeo auto na lizing, pa ga prodao u BiH: Osuđen zbog prevare

Sud u Frojdenštatu proglasio je krivim muškarca koji je automobil, koji je uzeo od lizing kuće, prodao u Bosni i Hercegovini, iako je bio svjestan da nije pravi vlasnik.

Presuda se odnosi na slučaj prevare i zloupotrebe povjerenja, a sudija je naglasio da je optuženi bio svjestan da vozilo nije smio da otuđi. S druge strane, optuženi je tvrdio da nije znao da ne smije da proda vozilo, a do prodaje je došlo jer više nije imao novca da plaća rate za BMW. Tako je automobil prodat u Bosni i Hercegovini, iako je pravno pripadao lizing kompaniji.

Inače, prodati automobil je bio predmet lizing ugovora, što znači da korisnik ima pravo da ga vozi, ali ne i da ga proda do isplate posljednje rate. On je osuđen na uslovnu kaznu zatvora. Detalji o visini kazne nisu navedeni u dostupnom izvještaju, ali se radi o krivičnom djelu koje obuhvata prevaru i zloupotrebu povjerenja.

Mediji podsjećaju da prodaja lizing automobila nije pravno dozvoljena jer je korisnik lizinga samo posjednik, a ne i vlasnik vozila. Vlasnik je lizing kuća (ili banka), koja mora dati saglasnost za svaku prodaju. Prodaja tuđeg automobila predstavlja krivično djelo utaje i zakonski je kažnjiva, prenose Nezavisne.