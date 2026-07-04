Tramp uzdrmao javnost izjavom: Svi su tu, jedan hitac i nema ih

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da prati sahranu bivšeg iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen 28. februara, prvog dana rata u zajedničkoj američko-izraelskoj operaciji.

Tramp je za Aksios rekao da Iranci "mole da se postigne dogovor", ali da su obje strane odlučile da naprave nedjelju pauze u pregovorima, dok se ne završe događaji oko Hamneijeve sahrane.

On je kazao da, u međuvremenu, nijedna strana neće pucati na drugu.

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"Svi su tamo. Jedan hitac i možemo ih sve eliminisati, ali to nećemo učiniti jer onda ne bismo imali sa kime da pregovaramo", kazao je Tramp.

Tramp je dodao da je bio iznenađen kada je vidio neke Irance kako plaču na sahrani, navodeći da misli da ljudi mrze Hamneija.

"Možda su to lažne suze", kazao je Tramp.