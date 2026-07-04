Logo

Tramp uzdrmao javnost izjavom: Svi su tu, jedan hitac i nema ih

Autor:

ATV redakcija
04.07.2026 21:32

Komentari:

0
Доналд Трамп, предсједник Америке
Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin/Tanjug

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da prati sahranu bivšeg iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen 28. februara, prvog dana rata u zajedničkoj američko-izraelskoj operaciji.

Tramp je za Aksios rekao da Iranci "mole da se postigne dogovor", ali da su obje strane odlučile da naprave nedjelju pauze u pregovorima, dok se ne završe događaji oko Hamneijeve sahrane.

On je kazao da, u međuvremenu, nijedna strana neće pucati na drugu.

Удес у Бијељини

Hronika

Žestok udar kod Emporiuma: Zakucao se autom u drvo

"Svi su tamo. Jedan hitac i možemo ih sve eliminisati, ali to nećemo učiniti jer onda ne bismo imali sa kime da pregovaramo", kazao je Tramp.

Tramp je dodao da je bio iznenađen kada je vidio neke Irance kako plaču na sahrani, navodeći da misli da ljudi mrze Hamneija.

"Možda su to lažne suze", kazao je Tramp.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Iran

Iran vijesti

Iran najnovije vijesti

Ali Hamnei

Komentari (0)

Više iz rubrike

Украјина Кијев рат Русија град

Svijet

Rampa Ukrajini zbog Bandere: Kijev dobio šamar od komšija

3 h

0
Брисел коначно признао: ЕЕС систем има проблеме

Svijet

Brisel konačno priznao: EES sistem ima probleme

4 h

0
turističke destinacije za ljeto 2026

Svijet

Prijeti im raspad zemlje: London u velikom problemu

4 h

0
Маша и медвјед цртани филм

Svijet

Vjerovali ili ne: Britanskim političarima sad smetaju Maša i Medvjed

5 h

0

  • Najnovije

22

22

Tuđina odnijela još jedan život: Radnik iz BiH preminuo nakon 20 dana borbe

22

03

Srbija ne treba da strahuje za budućnost: Mladi košarkaši u finalu Svjetskog prvenstva

21

41

Banjalučki vatrogasci lovili zmiju usred noći

21

32

Tramp uzdrmao javnost izjavom: Svi su tu, jedan hitac i nema ih

21

18

Žestok udar kod Emporiuma: Zakucao se autom u drvo

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima