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Na Dan žalosti puštali muziku: Kažnjen kafić u Banjaluci

Autor:

ATV redakcija
05.07.2026 11:57

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На Дан жалости пуштали музику: Кажњен кафић у Бањалуци
Foto: ATV

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka uručili su prekršajne naloge pravnom i odgovornom licu u jednom banjalučkom ugostiteljskom objektu zbog nepoštovanja Dana žalosti u Republici Srpskoj.

Kako je saopšteno iz policije, prekršajni nalozi su izrečeni zbog kršenja odredbi člana 12. Zakona o obilježavanju Dana žalosti Republike Srpske.

Naime, policijski službenici su sinoć, 4. jula oko 23.00 časa, tokom kontrole utvrdili da je u pomenutom ugostiteljskom objektu u Banjaluci prekršena zakonska obaveza obilježavanja Dana žalosti, koji je proglasila Vlada Republike Srpske.

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Tagovi :

Dan žalosti

Banjaluka

Kazna

Kafić

Komentari (2)

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