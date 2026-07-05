Na Dan žalosti puštali muziku: Kažnjen kafić u Banjaluci

Autor:ATV redakcija
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Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka uručili su prekršajne naloge pravnom i odgovornom licu u jednom banjalučkom ugostiteljskom objektu zbog nepoštovanja Dana žalosti u Republici Srpskoj.
Kako je saopšteno iz policije, prekršajni nalozi su izrečeni zbog kršenja odredbi člana 12. Zakona o obilježavanju Dana žalosti Republike Srpske.
Naime, policijski službenici su sinoć, 4. jula oko 23.00 časa, tokom kontrole utvrdili da je u pomenutom ugostiteljskom objektu u Banjaluci prekršena zakonska obaveza obilježavanja Dana žalosti, koji je proglasila Vlada Republike Srpske.
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