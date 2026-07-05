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Pare se lijepe za njih: Jedan datum mijenja sve za ova 3 znaka

Autor:

ATV redakcija
05.07.2026 11:28

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Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.
Foto: Diego Fioravanti/Pexels

Astrolozi predviđaju da sredina jula donosi neočekivane promjene na novčanom planu, a Ovnovi, Djevice i Škorpije ulaze u pravi zlatni period.

Prema astrološkim tumačenjima, sredina jula mogla bi da donese neočekivane promjene na finansijskom planu, naročito za Ovnove, Djevice i Škorpije.

Pripadnici ovih znakova dobiće priliku za dodatnu zaradu, poslovni napredak ili ostvarenje ciljeva koje već dugo planiraju.

Ovan

Za Ovnove će 15. jul biti ključan datum kada bi mogao da se isplati sav trud uložen prethodnih mjeseci. Očekuje ih skok samopouzdanja za pokretanje sopstvenog biznisa ili prihvatanje novih ponuda.

Djevice

Djevice će najveći uspjeh ostvariti kroz komunikaciju i kontakte, gdje bi jedan slučajan susret mogao prerasti u unosnu saradnju, posebno ako rade u digitalnom sektoru.

Škorpija

Škorpije bi u ovom periodu trebalo maksimalno da se oslone na svoju intuiciju. Unutrašnji osjećaj usmjeriće ih ka pravim odlukama, pa će prihvatanje rizičnih projekata, kreativni rad ili saradnja sa inostranstvom donijeti ozbiljne poslovne i finansijske pomake, prenosi Informer.

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