Jupiter je ušao u Lava i tu ostaje sve do jula 2027, a to pomjera novac ka onima koji sada budu dovoljno hrabri da ga zgrabe. Ali pazite na jednu zamku u sredini priče, jer retrogradni Merkur umije da vam podmetne nogu baš kada mislite da ste najpametniji.

Zašto baš sada, i gd‌je je kvaka sa Merkurom

Retrogradni Merkur je alarm. Ne donosite odluke na osnovu trenutnog raspoloženja, jer ono što danas d‌jeluje kao sjajna ideja, za sedmicu dana može da izgleda kao skupa greška.

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Zato u ovom periodu ne dižite kredit i ne potpisujte finalizaciju ugovora o kupovini stana. Novac koji dolazi je stvaran, ali papir sačekajte da Merkur dođe sebi.

Kome tačno novac stiže do 11. jula

Rakovi, D‌jevice, Vage i Škorpija su ovog puta na dobitničkoj strani. Svako od njih dobija priliku iz drugog ugla, negd‌je je to posao, negd‌je bonus, a negd‌je sopstvena preduzimljivost. Jupiter u Lavu radi u njihovu korist, samo treba da budu budni.

Rak: bolje plaćena ponuda kuca na vrata

Jupiter u Lavu do jula 2027. otvara vam vrata za ozbiljno uvećanje prihoda. Ovo može da nagovijesti i poslovnu ponudu koja je bolje plaćena od onoga na šta ste navikli. Ako vam neko ovih dana spomene novu poziciju, ne odbijajte odmah iz navike.

D‌jevica: sami sebi kujete sreću

Venera u vašem znaku šalje jasnu poruku, vaše finansijsko stanje zavisi isključivo od vaše inicijative. Niko vam neće donijeti pare na tacni. Ali čim vi napravite prvi korak, novac se pojavljuje brže nego što očekujete.

Vaga: ideja koja se pretvara u pare

Mars u Blizancima vam donosi zaradu kroz marketing i trgovinu. Svaka dobro osmišljena ideja može da vam se vrati u novcu. Ovo je sedmica kada se isplati da glasno kažete ono što ste do sada držali za sebe, prenose Nezavisne novine.

Škorpija: bonus koji vam ionako pripada

Jupiter u Lavu vam sprema bonus na poslu. Vjerovatno je riječ o nečemu što ste odavno zaslužili, a što je kasnilo. Zarada do 11. jula kod vas dolazi kao priznanje, ne kao poklon.

Ko treba da igra igre na sreću

Ovan je znak koji ovih dana treba da odigra loto ili neku igru na sreću. Nije stvar u tome da Ovan tu prospe pola plate, već da mali ulog može da mu se vrati višestruko dok mu je sreća naklonjena. Novac za četiri znaka dolazi kroz posao, a Ovnu kroz čist zgoditak.

Šta znači kada novac stiže za 4 znaka a Merkur je u retrogradu

Znači da prilika za zaradu postoji, ali da ugovore, kredite i velike kupovine treba odložiti dok Merkur ne izađe iz retrogradnog hoda. Uzmite novac, sačekajte sa potpisima.

Astrologija ovd‌je ne obećava da će vam neko donijeti kovertu. Poruka je jednostavna, prilika je tu, a hoćete li je iskoristiti zavisi od vas. Jupiter u Lavu donosi novac onima koji su spremni da se pomjere, a ne da čekaju.