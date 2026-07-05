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Evo gdje popodne stižu pljuskovi i grmljavina

Autor:

ATV redakcija
05.07.2026 08:36

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Тамни облаци прекрили су небо у бањалучком насељу Пријечани.
Foto: ATV

U Republici Srpskoj danas nas očekuje pretežno sunčan i topao dan, ali će popodne donijeti pljuskove i grmljavinu na sjeveru i zapadu, dok će na jugu duvati jaka bura.

U Republici Srpskoj jutro je vedro i svježe. Tokom dana biće pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost i toplo vrijeme, dok se popodne i uveče na sjeveru i zapadu očekuje naoblačenje koje može donijeti kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova. U Hercegovini će u prvom dijelu dana duvati jaka bura, koja će tokom dana oslabiti. Maksimalna temperatura vazduha kretaće se od 26 do 32 stepena Celzijusova, na jugu oko 34, dok će u višim predjelima biti od 22 stepena.

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U Banjaluci će nakon svježeg jutra tokom dana biti pretežno sunčano i toplo. Kasnije popodne i uveče očekuje se prolazno naoblačenje uz moguću kratkotrajnu kišu. Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, a maksimalna temperatura vazduha iznosiće oko 31 stepen Celzijusov. Tokom prethodna 24 časa na području Srpske nije bilo padavina.

Temperature izmjerene u osam časova:

U Trebinju su izmjerena 23 stepena, u Bijeljini 20, a u Bileći 19 stepeni. Na Mrakovici, u Prijedoru i Srpcu bilo je 18 stepeni, dok je u Banjaluci, Gacku i Doboju izmjereno 17 stepeni. U Višegradu, Kneževu i Ribniku živa je pokazivala 15 stepeni, u Novom Gradu 14, a u Mrkonjić Gradu i na Čemernu 13 stepeni. U Rudom, Srebrenici, Foči, Han Pijesku i Šipovu izmjereno je 12 stepeni, a najhladnije je bilo na Sokocu gdje je izmjereno 10 stepeni Celzijusovih.

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